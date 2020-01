Hacienda renunció al cobro de 6,3 millones al prescribir expedientes tributarios

La creación de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha significado un paso adelante para la mejora de la gestión tributaria, según reconoce el Ministerio de Hacienda después de su inspección sobre la gestión de los impuestos cedidos durante el ejercicio de 2018. Sin embargo, algunos males del pasado perduran, entre ellos, la prescripción de expedientes de impuestos como consecuencia del déficit de personal. Así lo pone de manifiesto la Sindicatura de Comptes en su última auditoría que desvela que la Administración valenciana renunció al ingreso de hasta 6,3 millones de euros por los retrasos en la resolución de expedientes.

Así, de un lado, dejó de percibir 1,6 millones de euros como consecuencia de la prescripción de 1.338 expedientes de liquidaciones de impuestos. Estas liquidaciones, agrupadas en torno a veinte expedientes colectivos de prescripción, acabaron anuladas con el consiguiente «perjuicio económico» a la Generalitat. Del hecho deja constancia la Intervención General en un informe que hace suyo la sindicatura. Junto a la prescripción de expedientes se menciona otras causas de anulaciones de derechos de cobro como la caducidad del procedimiento por falta de notificación de la resolución.

De la revisión realizada sobre una muestra de expedientes de anulación de derechos de cobro del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, se ponen de manifiesto «incidencias significativas» en relación a los plazos y procedimientos de recaudación, así como sobre el control de los mismos. En este caso, el foco se pone en las oficinas liquidadoras que colaboran con la Generalitat en la recaudación de impuestos, entidades donde se detectan «deficiencias importantes».

En concreto, se menciona la anulación de dos liquidaciones practicadas en ejercicios pasados por valor de 5,3 millones de euros. En un caso, los derechos de cobro por valor de 4,8 millones se anulan como consecuencia de una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunitat Valenciana (Tearcv) que declaró la caducidad del procedimiento de gestión por parte de una oficina liquidadora. La ATV, además, no recurrió la resolución del tribunal.

La segunda anulación, por valor de 0,4 millones de euros, se produjo porque la oficina liquidadora no resolvió el expediente dentro del periodo establecido de cuatro años.



11,6 millones menos de IVA

El informe señala también otros agujeros negros del área tributaria. En concreto, cita la regularización del IVA no liquidado en ejercicios anteriores de las tarifas portuarias que debían ingresarse en la Agencia Estatal Tributaria: «La liquidación del IVA no se efectuaba porque la aplicación Tirant no proporcionaba la información necesaria, de forma que se incumplen las disposiciones de la normativa reguladora del impuesto». Esos fallos también tienen precio: los ingresos anulados con cargo al presupuesto corriente se elevaron a 11,6 millones.

La sindicatura encuentra otras deficiencias en su fiscalización y revela retrasos muy significativos en la aplicación de sanciones. Aunque no detalla cifras habla de un expediente colectivo en el que se declara la prescripción y apunta a los órganos gestores como responsables de la misma.

Ante esta situación, la Sindicatura recomienda tomar medidas para evitar que los expedientes caduquen. Con todo, valora las medidas adoptadas por la Agencia Tributaria en relación a la en su momento controvertida liquidación de los impuestos de sucesiones y actos jurídico documentados.