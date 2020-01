El alcalde socialista de Dolores: "Marimar Blanco se pulía el dinero de las víctimas"

El alcalde de Dolores y diputado provincial, el socialista José Joaquín Hernández, tuvo que pedir ayer disculpas públicamente después de escribir en una red social que María del Mar Blanco, hermana del concejal Miguel Angel Blanco (PP), asesinado por ETA en 1997, «se pulía el dinero de las víctimas del terrorismo».

En su cuenta particular en Facebook, Hernández afirmó que Marimar Blanco ha estado «viviendo de la desgracia de su hermano, sin pegar un palo al agua desde entonces», aunque unas horas después dicho texto fue suprimido y sustituido por un escrito de disculpas.

El inoportuno comentario desató una polvareda de alcance nacional que desembocó en una catarata de reacciones contrarias a un solo día de la decisiva jornada de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), llegó a emplazar al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a que desautorizara y abriera un expediente al alcalde de forma inmediata por considerar que se trataba de la «declaración más execrable» que había visto jamás en un diputado provincial durante la democracia.

Ante la polémica suscitada, José Joaquín Hernández hizo público un comunicado en el que pidió disculpas por sus «desafortunadas críticas» sobre Marimar Blanco, matizando que las había escrito como reacción a los insultos y ataques recibidos por su partido desde cuentas anónimas.

El alcalde reconoció el error de dar réplica a esos ataques «de manera vehemente e injustificable», centrándose de forma muy directa en la persona de la hermana del concejal asesinado por ETA.



Contexto de «tensión e insidias»

«El actual contexto político, cargado de tensión, exabruptos e insidias -con especial relevancia en la sesión de investidura que se está viviendo en el Congreso de los Diputados- me ha afectado, alejándome de la mesura y sentido común que debe primar en quienes desempeñamos cargos de responsabilidad en el plano político e institucional. Lamento haberme dejado llevar por este contexto», desgranó Hernández en su comunicado.

Aunque recalcó que no es «el único político que ha perdido la compostura en estos días», el diputado provincial socialista reconoció que «cada uno es dueño de sus palabras», por lo que hizo «un llamamiento a la moderación política». «Es necesario profundizar en la búsqueda de elementos comunes y no en aquello que nos diferencia. Y somos los cargos políticos y públicos quienes debemos ser ejemplo de esta moderación ante los ciudadanos y ciudadanas. Yo por mi parte, aprendida la lección, me comprometo a actuar en ese sentido», remachó Hernández, que pidió a los partidos que han exigido acciones de reprobación contra su persona que «actúen con la misma diligencia cuando casos como este se producen en sus filas».