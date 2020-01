El Niño premia con diez millones a Torrent y con dos a Manises

Nunca un tercer premio ha sabido tan bien. O si no que se lo digan a los vecinos y vecinas de Torrent que, tras dos años en los que la lotería de El Niño ha pasado de puntillas por la Comunitat Valenciana, se han visto agraciados por este sorteo que ha repartido 10 millones de euros en la capital de l'Horta Sud gracias al número 26706.

En este año, además, la cifra total de premios en la C. Valenciana rondarían los 13 millones contando los 2,2 millones del primer premio en Manises y Simat de la Valldigna. A los que habría que añadir varios décimos del segundo también en Manises, Paterna, Aldaia, Benidorm, San Juan de Alicante y San Miguel de Salinas.

La administración de lotería encargada de repartir la fortuna entre la población de 80.000 habitantes del área metropolitana de València fue la número 1, conocida como «La Ermita», ubicada en el número 33 de la calle Ramón y Cajal, lugar hasta el que se desplazaron algunos de los premiados pocos minutos después de saber que el décimo que habían adquirido durante las últimas semanas llevaba premio.

Entre el gentío y el alboroto se encontraba José Carlos Teixeira, quien explicó a Levante-EMV que la peña del bar «El Portu», establecimiento que regenta junto a su mujer, adquirió un total de 17 décimos a repartir entre una treintena de personas, «cuando mi chica lo ha visto en la tele casi le da algo, ha empezado a gritar y a dar saltos de alegría y acto seguido me ha llamado», relata Teixeira, que la noticia le sorprendió trabajando.

Así, la peña del bar ha obtenido la cifra de 425.000 euros aproximadamente. «Estamos muy contentos, no nos lo esperábamos y todavía no sé lo que voy a hacer con todo el dinero que me ha tocado, de momento, voy a sonreir», manifestó otra de las agraciadas que se acercó hasta el establecimiento ubicado en el centro de Torrent. Pese a que la mayoría de los afortunados todavía no sabe en qué invertirá el dinero, Teixeira lo tiene claro: «Voy a traspasar el local».

Tradición lotera

La administración de lotería número 1 de Torrent, «La Ermita», ha sido la encargada de repartir suerte en este municipio. Uno de los propietarios del establecimiento, que además tiene una larga trayectoria lotera y más de 70 años de historia, Fernando Porcar, explicó que ha vendido 40 series del 26.706 -400 décimos-, «lo que vendrían a ser 25.000 euros por papeleta premiada y unos 10 millones de euros en total aproximadamente». Porcar también señaló que en un principio su administración tenía la totalidad de las series del número -50-, pero que decidieron ceder diez a la oficina número de 18 de Valladolid, donde también ha caído el tercer premio, «es una práctica muy habitual porque así tenemos más variedad de números que jugar y es más fácil».

El 26706 es un número «suyo», dijo el lotero, y aunque no se quedó con ningún décimo «porque es imposible jugar todos los números, estoy contentísimo de haber repartido tanta suerte y tanto dinero y más viendo que le ha tocado a mucha gente y a amigos míos». «Envidia totalmente sana», apuntó entre risas.

El resto de los décimos se vendieron por ventanilla a particulares según señaló Porcar, que a los pocos minutos de conocerla noticia descorchó botellas de cava para celebrar que en 2020 han repartido gran parte del tercer premio del Sorteo de El Niño, el segundo en premios, ventas y popularidad de los que celebra Loterías del Estado.