Queda en libertad el venezolano con VIH del CIE de Zapadores cuando lo iban a deportar

R. Y., el venezolano de 33 años cuya expulsión de España denunció la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO), quedó ayer en libertad al resistirse a entrar en el avión donde iba a ser deportado. Así lo indicaron fuentes policiales, que precisaron que su expulsión había sido decretada por un juez después de haber agotado todas las vías para quedarse en España, ya que, además, se le habían denegado las peticiones de asilo y refugio.

R. Y. también había agotado el plazo de estancia en el CIE de Zapadores, por lo que, al resistirse a embarcar, la Policía no tuvo más remedio que dejarle en libertad. El hombre montó un fuerte altercado y el comandante del vuelo decidió que no embarcara en el aparato que iba a despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas. Según la organización denunciante, el venezolano está afectado de VIH, llevaba cerca de 50 días internado en el CIE de Zapadores y, durante su primer mes de ingreso, no recibió atención médica ni medicación para su enfermedad. Fuentes policiales, en cambio, subrayan que R. Y. estuvo controlado médicamente todo el tiempo, si bien no precisó tratamiento específico para el sida puesto que no desarrolló la enfermedad.

La pareja del venezolano ha asegurado que, de ser deportado, «morirá porque allí no tiene medicación». Óscar F. ha explicado que, durante los 53 días que su compañero ha estado ingresado en el CIE, lo ha podido ver «animado» hasta ayer, un día después de recibir la notificación de expulsión, que «estaba destrozado».