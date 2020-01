Absuelven a las dos exalcaldesas implicadas en la trama de asesorías

La Audiencia Provincial de València ha absuelto a las dos exalcaldesas de Benirredrà, Cristina Gutiérrez (PP) y Loles Cardona (PSPV), de los delitos por los que fueron juzgadas en una pieza separada de la denominada trama de las asesorías.

La Fiscalía de València acusaba al secretario del ayuntamiento, José Antonio Momparler, y al funcionario del Consorcio de Museos Rafael Parra de haber desviado de forma irregular unos 100.000 euros entre 2008 y 2010. En cambio, el tribunal no ha considerado que las conductas de los acusados puedan ser calificadas de delictivas y la Fiscalía ya retiró sus acusaciones contra la dos dirigentes del PSPV y PP procesadas el último día del juicio. Por tanto, al retirarse la acusación, el resultado no podía ser otro que el de la absolución.

Según consta en la sentencia, difundida ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana (TSJCV), en la contratación de Asesores Económicos Públicos por parte del ayuntamiento se utilizó el procedimiento previsto legalmente para contratos menores cuyo precio fuera inferior a 18.000 euros y de duración no superior al año mediante la adjudicación directa de los servicios.

La Audiencia no ve acreditado que el funcionario del consistorio tuviera conciencia de que la actividad mercantil desarrollada por el exinterventor fuera incompatible con la condición de funcionario público, pues desconocía que fuera funcionario, ya que en el momento de los hechos prestaba sus servicios en el Consorcio de Museos.

La sentencia puntualiza que, si bien «pudiera entenderse» que el acusado debería haber advertido que la necesidad del asesoramiento no iba a ser puntual sino prolongada dados los medios con los que se contaba, así como la situación que atravesaba este ayuntamiento de la Safor, entiende la sala que esta conducta no merece reproche penal.

Así, el tribunal concluye que no hay una descripción suficiente y clara de la intervención de los acusados en los hechos, y estima que la calificación fiscal no recoge la conducta inductora del exinterventor porque a su juicio omite la referencia a su influencia en las ex primeras ediles respecto a las contrataciones de sus servicios profesionales.

Tras conocerse la sentencia, la exalcaldesa socialista Loles Cardona remitió un comunicado en el que aseguraba que «se ha demostrado y probado que toda la contratación realizada en el Ayuntamiento de Benirredrà era correcta y acorde a la ley».

«Han sido años de sufrimiento injusto pero ha quedado demostrado que todo el trabajo hecho en el Ayuntamiento de Benirredrà se hizo dentro de la legalidad», subrayó Cardona.

«Con esta sentencia, aunque ya la fiscal había retirado las acusaciones al ser infundadas, se acaba una acusación injusta y arbitraria; y demuestra que siempre he trabajado con honestidad y honradez por Benirredrà», añadió la dirigente socialista.