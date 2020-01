Los hospitales reclaman más personal ante la saturación de Urgencias

Los hospitales valencianos han empezado a solicitar a la Conselleria de Sanidad reforzar sus plantillas ante la evidente saturación de las Urgencias -por el aumento de patologías respiratorias tras la bajada de temperaturas- y la inminente llegada de la epidemia de la gripe durante las próximas semanas. Así desde el hospital La Fe, el más grande la Comunitat Valenciana, han requerido un refuerzo de ocho trabajadores más que se incorporarán a partir del próximo 15 de enero: un médico, tres enfermeras, dos auxiliares de enfermería y dos celadores. En el hospital Sant Joan de Alicante ya se han incorporado otras ocho personas y en el de Elda, otros seis profesionales.

La Fe, junto a otros hospitales de Valencia y de Alicante, es uno de los que ha sufrido ya esta semana los problemas del aumento de presión asistencial en Urgencias. De hecho, y tal como informó este diario ayer jueves, el centro tuvo que derivar el miércoles por la tarde a otras salas a pacientes de Urgencias que estaban a la espera de cama por la falta de espacio.

La situación de colapso, aun sin la llegada de la gripe, se ha repetido también en centros de Alicante y, según Comisiones Obreras, también en otros hospitales de Valencia como el de Gandia que está «al cien por cien de su capacidad» o el Hospital Clínico donde ya tuvieron que reconvertir una sala de espera en sala de «preingreso» para evitar que los pacientes en espera de cama se acumularan en los pasillos de Urgencias.

Los refuerzos de plantilla -que se irán incorporando durante la próxima semana- forman parte del llamado plan de contingencia contra la gripe que todos los años prevé la Conselleria de Sanidad y que incluye, también, una medida impopular pero que se ha tomado en ocasiones de necesidad: meter a tres pacientes en habitaciones destinadas a dos o a dos en habitaciones individuales como las de La Fe. Aunque aún se desconocen las cifras globales de este plan, los sindicatos ya han augurado que los refuerzos resultan «insuficientes» a la vista de las primeras cifras de centros como el de La Fe.



Ni para un turno de 24 horas

«Son los mismos del año pasado y con los trabajadores que van a venir no podemos ni completar un turno de 24 horas completos», lamentaban las responsables sindicales de Comisiones Obreras en La Fe que recordaron la necesidad de que la Administración sea extremadamente diligente en estos días a la hora de cubrir las bajas del personal. «Pedimos que se cubran en las primeras 24 horas porque sino los refuerzos del plan de contingencia no son tal si no que vienen a cubrir las bajas de los equipos que en esta época, y trabajando como lo hacemos con pacientes con enfermedades infectocontagiosas, son numerosas», añadieron.

También desde CC OO, su secretaria general de la Federación de Sanidad, Rosa Atiénzar, recordó que el problema tenderá a repetirse ya que la sanidad valenciana arrastra un déficit estructural y de plantilla: «Estamos por debajo de la media en camas hospitalarias y también de profesionales, siendo una autonomía que de su propio presupuesto es la que mayor esfuerzo presupuestario hace».