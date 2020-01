El coto al turno de oficio aflora los despachos "patera" en Castelló

Hecha la regla, hecha la trampa. El Colegio Oficial de Abogados de Castelló ha decidido poner coto al turno de oficio con requisitos más severos para que solo letrados con despacho en la provincia puedan asistir la justicia gratuita. Estas medidas han llevado a la entidad a localizar diversos «despachos patera» en Castelló, es decir, oficinas profesionales en los que había inscritos siete u ocho abogados, la mayoría de ellos de la provincia de Valencia, para poder seguir en el turno de oficio provincial.

El decano del colegio, Manuel Mata, ha explicado que ahora han decidido imponer restricciones a la hora de acceder al turno de oficio «para garantizar y velar por la mejor prestación de este servicio público». Y es que, según habían alertado jueces y la propia Conselleria de Justicia, quien sufraga los servicios de estos letrados, había ocasiones en que se tardaba demasiado en acudir en caso de una detención o en la asistencia de una víctima, por ejemplo, de violencia de género, «lo cual estaba generando incidencias». Y es que el tiempo de respuesta de la justicia gratuita es clave de ahí que ahora con la limitación geográfica se quiera agilizar estas asistencias. «Si un abogado debía llegar desde València o desde Alicante se perdía mucho tiempo y estos clientes se merecen el mismo trato que si fuera un servicio privado», señala el decano. En este sentido, otra de las medidas ha sido acotar todavía más la prestación a nivel geográfico, siendo los letrados del norte de la provincia los que acudan cuando sean requeridos en aquella zona. «No queremos que un abogado de Almenara tenga que ir hasta Vinaròs», apunta Mata.

Para evitar la picaresca y los «despachos patera», los abogados del turno de oficio deben justificar, por ejemplo, que su domicilio fiscal está en la provincia. Los requisitos son más estrictos todavía que los implantados en la provincia de Valencia, donde, a partir de este año, solo se requiere tener despacho, por tanto, hay letrados castellonenses que pueden seguir manteniendo su oficina principal en la provincia y tener otra en Valencia, donde no se exige tener fijado el domicilio fiscal. Un abogado sí puede estar colegiado en varios colegios profesionales, ya que este procedimiento es obligatorio para poder ejercer.

«Buscamos dar un mejor servicio, no puede ser que un abogado del turno de oficio se entreviste en la cafetería con un cliente porque no tiene despacho aquí y tampoco podemos permitir que una víctima tenga que trasladarse hasta Valencia para encontrarse con su abogado. No podemos poner trabas al ciudadano», explicó Mata.