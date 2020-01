Las denuncias por delitos sexuales a menores aumentan un 25 % en dos años

«Los niños y las niñas no pueden esperar más: es urgente que se apruebe la ley que empezará a salvar sus vidas». Es la voz del director de Save The Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, y la ley a la que hace referencia es la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia, una normativa que cuenta con un anteproyecto que se tramitó en diciembre de 2018 en el Consejo de Ministros pero que finalmente no se aprobó por el adelanto electoral. El nuevo Ejecutivo ha renovado el compromiso y en el documento firmado entre el PSOE y Unidas Podemos contemplan llevar al Parlamento la tramitación de la ley. Por ello, desde la entidad social que trabaja con la infancia más vulnerable, instan al nuevo Gobierno a aprobar hoy el anteproyecto de ley en el primer Consejo de Ministro si aspira a ser «de justicia social».

Y es que los datos son demoledores. En la Comunitat Valenciana, en 2018, se interpusieron 846 denuncias por maltrato intrafamiliar en las que la víctima era un niño o una niña. De estas, 415 tuvieron lugar en la provincia de Valencia, 356 en Alicante y 75 se interpusieron en la provincia de Castelló. Dos años antes (datos de 2016) la cifra registrada era de 914 casos (68 menos, es decir, un 8 %). A nivel estatal, en 2018 se interpusieron al menos 5.105 denuncias por malos tratos en el ámbito familiar en España y en 2017 se registraron 16.777 notificaciones de sospecha de maltrato en el Registro Unificado de Maltrato Infantil.

Además, en España 1 de cada 2 denuncias por violencia sexual tiene como víctima a un menor. Unas cifras que son sólo una muestra, ya que se estima que tan sólo un 15 % de los casos son denunciados. En el caso de la Comunitat Valenciana, se interpusieron 818 denuncias por delitos sexuales a menores en 2018, de las cuales el 76 % tenía como víctima a una niña. Dos años antes, la cifra registrada en la autonomía fue de 652 denuncias de delitos sexuales a menores, es decir, un 25% más al sumar 166 casos.

Las redes sociales e internet es otro de los espacios en los que los niños y niñas más expuestos están a la violencia. De las 2.319 denuncias por ciberdelitos contra niños y niñas que se interpusieron en España en 2018, 329 tuvieron lugar en la Comunitat Valenciana. Por provincias, 172 del total se interpusieron en Valencia, 125 en Alicante y 32 tuvieron lugar en la provincia de Castelló.



Acoso escolar

En 2019, según los datos con los que cuenta Save the Children, al menos 24 niños y niñas fueron asesinados o se suicidaron como consecuencia directa del acoso escolar en España, de los cuales tres vivían en la Comunitat Valenciana. Así, la autonomía se convirtió en la tercera en la que más niños y niñas han muerto por causas violentas, sólo por detrás de Catalunya (8) y Euskadi (5).

El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, aseguró ayer que la ley prevista «cuenta con el consenso entre partidos políticos y pondría a España a la vanguardia en la protección de la infancia y la adolescencia. Les Corts Valencianes ya aprobaron en julio de 2017 por unanimidad una Proposición No de Ley en la que pedían al Consell que instara al Gobierno de España a impulsar esta ley para luchar contra cualquier tipo de violencia contra la infancia».