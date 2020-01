Martínez Dalmau insinúa que rechazó una oferta para ir al Gobierno de Sánchez

El vicepresidente Rubén Martínez Dalmau ha insinuado que rechazó una oferta para formar parte del nuevo Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez, una oferta que habría sopesado y valorado con la organización de Podemos en la Comunitat Valenciana y que habría desechado porque habría sido "terrible" por haber supuesto "desvestir un santo para vestir otro".

Martínez Dalmau se ha manifestado en estos términos durante una entrevista en la tertulia de À Punt Ràdio y al ser preguntado sobre la escasa cuota valenciana de Unides Podem en el nuevo Gobierno de Sánchez.

Dalmau ha indicado que cree que en estos casos las cuotas no deberían contar y es cuando ha desvelado que, en particular, se le planteó que saliera del Botànic !y dije no".

No ha querido, sin embargo, desvelar qué cargo habría tenido opción de ocupar (si se trataba de un ministerio o de una secretaría de Estado) para luego indicar que se trataron de "primeros sondeos" y coversaciones cuando el Ejecutivo estaba conformándose y que no se concretó "en nada en particular·".