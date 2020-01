Discrepancias en Compromís sobre el cordón sanitario a la ultraderecha

Las palabras del presidente de las Corts e integrante de Compromís, Enric Morera, en las que rechazaba el lunes la aplicación de un cordón sanitario a la ultraderecha chocan con la posición que desde el inicio de legislatura tiene el grupo parlamentario de la coalición que lidera Fran Ferri.

Morera aseguró el lunes en una conferencia que no es partidario de los cordones sanitarios, sino del análisis didáctico para explicar a la sociedad las causas que generan el ascenso de la ultraderecha y que prefiere el debate de ideas antes que el cordón sanitario en el parlamento y añadió que no debe caerse en la polarización.

Sin embargo, el grupo parlamentario de Compromís acordó en su momento no contar para nada con Vox en el trabajo parlamentario, un cordón sanitario en toda regla, por tratarse de un partido que no respeta los derechos humanos, que tiene un representante en Alicante que está a favor de «quemar» los despachos de Compromís o que ataca a los más débiles de la sociedad, según enumeró ayer el síndic, Fran Ferri.

«No se debate, se combate»

«No estamos cómodos con ellos y no queremos tratar nada, la extrema derecha no se debate, se combate», añadió Ferri, que en noviembre propuso un pacto de todos los grupos contra las iniciativas de la derecha radical como en Alemania. Ferri añade que Vox defiende posiciones retrógradas, anteriores incluso a la declaración de derechos humanos y que la mejor forma de combatirlos es no darles notoriedad ni posibilidad de trabajar con normalidad con el resto de grupos, por lo que llamó a aprovechar espacios en las Corts donde se les puede dejar de lado. Con todo, Ferri cree que las palabras de Morera se circunscriben a su papel institucional y que otra cosa es lo que el grupo decida. «Si el presidente de las Corts piensa lo contrario pues en los ámbitos en los que trabaja que lo haga, nosotros seguiremos como hasta ahora», añadió.

A las palabras de Ferri se sumó el síndic del PSPV, Manolo Mata, que también se niega a trabajar con Vox porque es un partido que defiende ideas como la eliminación de las autonomías y añadió que ese partido representa todo lo que él quiere combatir por lo que no apoyara ninguna propuesta que hagan, como por ejemplo para el consejo de administración de Caixa Ontinyent que las Corts deciden estos días.

Vox lleva días denunciado que se les excluye de comisiones como la de los usos horarios, contra la que votaron. La portavoz, Ana Vega, aplaudió que Morera se niegue a aplicar el cordón sanitario a su partido y lamenta que PP y Cs entren al juego de la izquierda. Mientras, la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, no comparte que se deje fuera a ningún grupo.

Puig no comparecerá

Mientras, el tripartito (PSPV, Compromís y Unides Podem) rechazó ayer en las Corts la petición del PP para la comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la diputación permanente con la intención de que dé explicaciones sobre su entrevista en el diario británico The Guardian en 2016. Los populares no descartan llevar este asunto a los tribunales, mientras que a los partidos del Botànic no les parece de suficiente urgencia la convocatoria de la diputación permanente y sostienen que la oposición tiene cauces para preguntar al Consell y al presidente por esta cuestión. El PP dice que se han rechazado ocho peticiones.