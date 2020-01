La familia recupera los restos biológicos del sargento valenciano Cardona fallecido en el Yak-42

Los padres del sargento del Aire Francisco José Cardona Gil, fallecido el 26 de mayo de 2003 en el accidente del Yak 42 junto a otros 61 militares y trece tripulantes, por fin han podido recuperar los restos mortales de su hijo que aún se conservaban en Turquía. Según ha adelantado el Heraldo de Aragón y la "Cadena Ser" y confirma Francisco Cardona a Levante-EMV los análisis de ADN han permitido confirmar que los restos biológicos enviados desde Turquia pertenecen al valenciano Francisco José Cardona Gil.

Una noticia agridulce pero que supone "una pica en Flandes" en la lucha que han mantenido Francisco Cardona y su mujer, Amparo Gil, desde hace diecisiete años. "Se acaba un periodo en el que hemos luchado mucho por lo que creíamos que era nuestro. Ha sido una lucha que nos ha demostrado que las cosas podrían haber sido muy distintos si hubiéramos tenido el mismo trato humano que hemos recibido en los últimos dos años", explica Francisco Cardona por teléfono a Levante-EMV. Cardona alaba la "humanidad y sensibilidad" de la titular del Juzgado de Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, María Tardón, que les entregó en mano y en una comparecencia muy emotiva celebrada en la sede judicial, los restos del sargento Cardona. Otras 23 familias de los militares fallecidos también recibirán otros restos identificados y que remitió Turquia el pasado mes de diciembre.

"Son muestras biológicas que no podemos enterrar, pero ya tenemos a mi hijo", explicaba Cardona quien considera que este último hecho pone fin a diecisiete años de lucha. "Hemos luchado mucho y hemos pasado muchos ratos desagradables". Al drama del accidente y la chapuza de la investigación posterior y la errónea identificación de 30 de los cuerpos de los 62 militares fallecidos, cuando el Ministerio de Defensa estaba dirigido por Federico Trillo, la familia Cardona Gil recibió un cuerpo que no era el de su hijo, ya que éste fue entregado a otra familia que incineró sus restos. "Ni siquiera sé si las cenizas que conservo son las de mi hijo, porque no se pueden hacer pruebas de ADN".