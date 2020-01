Pedro Sánchez da un respiro al Consell al plantear relajar el déficit

El Gobierno quiere modificar los objetivos de estabilidad financiera, heredados del Gobierno de Mariano Rajoy. El plan en vigor data del verano de 2017 y contemplaba hasta este año, cuando las comunidades autónomas en su conjunto debían presentar unas cuentas limpias, con déficit cero. Algo así es un sueño de verano en el caso valenciano mientras los ingresos del sistema de financiación estén por debajo de los de otros territorios. Sería actuar en contra de los servicios básicos a la ciudadanía. Los números rojos son inevitables en este contexto, según el discurso reiterado del Consell, así que toda medida de relajación del déficit es bien recibida. No es una solución a la asfixia económica, pero sí un respiro.

Es lo que pasó ayer, después de que Pedro Sánchez, en su comparecencia tras el primer Consejo de Ministros del Gobierno progresista de coalición, confirmara que van a negociar con Bruselas una nueva senda de déficit público. «Las circunstancias económicas han cambiado de unos meses a esta parte», argumentó el presidente.

El nuevo acuerdo deberá verificarse antes de abril, cuando se debe enviar el plan de estabilidad presupuestaria. En el último, el Ejecutivo contemplaba una meta de déficit general (incluyendo la Administración central, la Seguridad Social y las autonomías) del 1,7 % del PIB para 2020.

Para el Consell, una relajación del objetivo del déficit es un alivio. Cada décima tolerada se calcula que son unos 117 millones de euros permitidos de inversión y gasto, según cálculos del departamento valenciano de Hacienda.

En todo caso, el área del conseller Vicent Soler insiste en la necesidad de un déficit asimétrico entre las autonomías (no todas están en la misma situación de ingresos), mientras se aprueba un nuevo sistema de financiación autonómica. El vigente está caducado desde 2014.

La relajación del déficit no es una novedad en los planteamientos del equipo de la ministra María Jesús Montero. Ya lo intentó a finales de 2018 y se encontró con la negativa del Senado, donde el PP impuso su hegemonía. No bastó el apoyo de nacionalistas vascos, independentistas catalanes. Compromís y otros minoritarios. El PP hizo valer el precepto normativo que desde 2015 da a la Cámara Alta capacidad de veto de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y 6.000 millones pasaron a no estar disponibles para gasto.

Esa situación no se da en la actualidad. El PSOE goza ahora de mayoría en el Senado. Todo depende de la Unión Europea. El Gobierno necesita la medida para sacar adelante unas cuentas expansivas, con las que profundizar en los retos de la transición ecológica y los derechos sociales.

Sánchez incidió ayer en que la realidad económica de la eurozona es distinta, ya que el crecimiento de algunos países se ha ralentizado. Así que «cuanto antes» se hablará con Bruselas.

También destacó los cambios que ha habido en la presidencia de la Comisión Europea que dirige Ursula von der Leyen y en los diferentes comisarios.