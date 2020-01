El tiempo en Valencia parece estar loco y lo va a parecer aún más. Si a unos días de mucho frío y madrugadas completamente heladoras les ha seguido una jornada, la de hoy, en la que se esperan temperaturas máximas de más de 20 grados, lo que se avecina es todavía más desconcertante. Y es que, según la previsión que apuntan la mayoría de modelos de predicción meteorológica, se acerca un temporal que seguro que dejará aún más frío, lluvias y que incluso podría descargar nieve muy cerca de València ciudad, en cotas bajas, puesto que la nieve se anuncia en localidades situadas a unos escasos 500 metros de altitud, tal como señala la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, la incertidumbre aún es muy elevada y habrá que esperar a la evolución de la situación meteorológica en los próximos días para confirmar si, efectivamente, las previsiones se cumplen y el temporal llega al Mediterráneo.



Lo peor se espera a partir del domingo y, sobre todo, el lunes, aunque el desplome de las temperaturas máximas se producirá antes: el sábado. Ese día, los termómetros bajarán de manera notable pese a que se notará mucho más a lo largo de la jornada siguiente, la del domingo 19, cuando habrá descensos de entre 7 y 8 grados en las máximas. Eso al menos es lo que ocurrirá en la ciudad de València, donde el viernes se esperan temperaturas de 20 grados y el lunes, máximas de apenas 12 grados.



No obstante, aún restan muchos días para garantizar que el tiempo en Valencia vaya a dejar un temporal importante y potente en el Mediterráneo, tanto como para dejar nieve en Valencia en cotas bajas, porque el nivel de incertidumbre es aún muy elevado y habrá que esperar a la evolución meteorológica de los próximos días. Lo que sí parece seguro es el desplome de las temperaturas. "La lluvia y la nieve podrían ser noticia en algunas zonas -dice el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante-, pero por ahora los modelos coinciden en señalar que podríamos estar ante un temporal de levante bastante potente. Todavía no podemos concretar mucho más porque, con este tipo de situaciones, las previsiones pueden cambiar radicalmente de un día para otro. Aún así, a grandes rasgos, parece probable que vamos a tener movimiento".



La Aemet, por su parte, también apuesta por la posibilidad de que el temporal alcance la Comunitat Valenciana y deje nieve a su paso, aunque también insiste en que la incertidumbre aún es muy elevada y que habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación meteorológica.





#PredicciónAEMET

Probabilidad de #nevadas para los próximos viernes, sábado, domingo y lunes.

???Es probable que las precipitaciones sean de #nieve en muchas zonas del N y E peninsular para el #findesemana.

Predicciones para 3 días actualizadas a diario en https://t.co/Dt8fo7AoWk pic.twitter.com/VUkUqMNsjt — AEMET (@AEMET_Esp) January 15, 2020

Cuándo cambiará el tiempo en Valencia

El tiempo en València, según la Aemet, para los próximos días.

La Aemet prevé tres días con posibles nevadas en Requena.

En líneas generales, el cambio delse producirá a partir del sábado. Para ese día se esperan "cielos muy nubosos o cubiertos, condesde la mañana en la mitad sur de la Comunitat Valenciana que se extenderán por todo el territorio durante la tarde". Lasmínimas permanecerán "sin cambios" y las máximas irán "en descenso".En la ciudad de, durante las horas vespertinas, la posibilidad dellegará al 40 % y, ya el domingo, 19 de enero, será del 60 % mientras que la cota debajará hasta los 800 metros. Lasen la jornada dominical serán frías, con una oscilación térmica que se moverá entre los 6 ºC de mínima y los 13 de máxima y que aún bajarán más al día siguiente, el lunes.Esa jornada, la del 20 de enero, laciudad de lahabla de un 85 % de probabilidades de registraren la capital del Túria y dedel noreste. Además, la cota debajará hasta los 500 metros de altitud, por lo que, en caso de que finalmente se dé este, podrían registrarse nevadas en localidades ubicadas muy cerca del 'cap i casal' aunque es probable es que lano llegue a cuajar por completo. Al día siguiente, la cota dese quedará en torno a los 600 metros de altitud y elserá del norte y aún adquirirá más velocidad, con lo que todo apunta a que serán dos jornadas complicadas.Donde sí se espera, según laelaborada por la, es en los puntos más altos de la provincia, como por ejemplo en, donde elanuncia tres jornadas consecutivas con posibles nevadas: el domingo, lunes y martes próximos.