La gestora de Cs avala seis cambios en portavocías pero evita ratificar a Cantó

Pese a la interinidad en la que se encuentra la dirección de Ciudadanos desde la dimisión de Albert Rivera en noviembre, la gestora que dirige temporalmente el partido hasta el congreso de mediados de marzo acaba de autorizar seis cambios en otras tantas portavocías autonómicas del partido.

El principal cargo orgánico en cada territorio es el portavoz del comité autonómico y su nombramiento depende exclusivamente de la voluntad de Madrid. Pero en la Comunitat Valenciana se da desde hace años una situación que el entorno de Cantó considera anómala. La portavocía la ostenta el concejal en el Ayuntamiento de València Fernando Giner aunque es el síndic en las Corts, Toni Cantó, el que actúa como referente. Así, Cantó cumple un año reclamando el relevo de Giner y su nombramiento como portavoz, algo que nunca llega.

La presión de Cantó tampoco ha surtido efecto esta vez y pese a los nombramientos en seis autonomías, Madrid ha pasado por alto el recambio en la Comunitat Valenciana.

Varias fuentes apuntaban ayer que lo que ha hecho Madrid es ratificar a Giner y lo que queda en evidencia es que la dirección estatal del partido se resiste a dar todo el poder a Cantó en la Comunitat Valenciana como él reclama.

La gestora de Ciudadanos ha nombrado seis nuevos portavoces autonómicos, en Cataluña, Baleares, Cantabria y Galicia, donde los puestos estaban vacantes, y además ha sustituido a los de Asturias, Nacho Prendes, y Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, después de ambos realizaran manifestaciones críticas con decisiones de la dirección nacional y la propia gestora.

Pero esos cambios no se han aprovechado para incluir el de Cantó por Giner como reclamaba el síndic. En el entorno de Cantó aseguraban ayer que la situación en estas seis autonomías no es comparable con la valenciana porque son nombramientos de plazas vacantes o destituciones, mientras en el caso valenciano, Fernando Giner sigue ocupando un cargo institucional.

Pero resulta evidente que una vez que se han abordado nombramientos en seis autonomías también pudo haberse incluido el valenciano, pendiente desde hace tantos meses y precisamente cuando Cantó ha aludido en ocasiones a que el relevo no se producía por la interinidad en la dirección y por las numerosas elecciones del último año. Sin embargo, esa interinidad no ha sido freno a los cambios en otras autonomías. Algunas voces llegan más lejos y entienden que si no se ha producido es porque Cantó no tiene ahora sintonía con la dirección provisional del partido.

En Baleares, Joan Mesquida ha sustituido al exportavoz en el Parlamento autonómico, Xavier Pericay, que había renunciado a todos sus cargos. En Galicia, una integrante de la gestora, Beatriz Pino, es la nueva portavoz. También se produce un cambio en Cantabria donde Félix Álvarez, conocido como Felisuco deja la portavocía a Javier Fernández Soberón y se sitúa a Lorena Roldán al frente del partido en Cataluña, cargo que ocupaba Inés Arrimadas.



Destituidos por correo electrónico

Además, la gestora sustituye a los líderes orgánicos en Asturias y Castilla-La Mancha, aunque ambos, Prendes y De Miguel, se habían mostrado críticos con decisiones de la propia gestora de Cs. Su sustitución se produce cuando faltan dos meses para el congreso extraordinario de la formación naranja, la V Asamblea General, donde se decidirá el rumbo a seguir en la nueva etapa post Rivera.

Se les ha destituido a través de un correo electrónico firmado por el secretario general de la gestora, José Manuel Villegas, en el que no se les explicación para el cambio. Tras conocerse esta destitución se ha producido otra dimisión, en este caso del cargo orgánico del vicepresidente del gobierno de Castilla y León, Francisco Igea.