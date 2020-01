Golpe de timón en À Punt

La carrera para relevar a Empar Marco en la Dirección General de À Punt es cosa de dos. De entre los diez candidatos que aspiraban a asumir las riendas de la radiotelevisión pública valenciana a partir de marzo, ocho se han quedado por el camino y solo dos han pasado el corte de la comisión de valoración en la primera fase del concurso. Los finalistas son Francesc García Donet y Alfred Costa, dos profesionales del sector audiovisual que ocuparon puestos de responsabilidad hasta el cierre de la extinta RTVV. Son, además, los únicos que han pasado del aprobado en el proceso de baremación inicial: de ahí que no haya un tercer finalista a pesar de estar contemplado en la convocatoria.

Ambos comparten un perfil técnico similar que difiere mucho del de Marco (lingüista en Canal 9 y corresponsal de TV3 antes que directora): reúnen experiencia en gestión, producción y difusión de contenidos y han dedicado parte de su trayectoria al ámbito privado y empresarial, cualidades que entroncan con el golpe de timón que tanto el consejo rector como Presidencia de la Generalitat quieren dar a la entidad.

Otro rasgo coincidente que no ha pasado inadvertido son los lazos de los aspirantes con la órbita del PSPV. En la pugna invisible que existe por el control de la televisión, esta cuestión levanta suspicacias en Compromís y podría deparar problemas cuando las Corts deban ratificar al candidato que sea propuesto finalmente por el consejo rector, una circunstancia que obliga a los socios del Botànic a ponerse de acuerdo. Estos recelos ya se vivieron en el primer concurso de selección de 2017, cuando fue nombrada directora Marco, a la que se ha situado siempre más próxima a Compromís (aunque ella lo ha negado).

Entre 2015 y 2018, Costa fue teniente de alcalde y concejal bajo el mandato del socialista Jesús Ros en Torrent, hasta que dimitió del acta para incorporarse a la nueva À Punt como jefe de emisiones. Entre 1990 y 2013, fue responsable de los departamentos de entretenimiento, nuevos proyectos y series de ficción en RTVV. También ha sido profesor universitario y ha trabajado en la distribución de contenidos para televisión desde el sector privado. Por su parte, García Donet fue productor de plantilla de la antigua televisión valenciana, jefe de la sección de medios artísticos y participó en la programación de Punt Dos. También diseñó una propuesta de parrilla de prueba para À Punt y actualmente administra una empresa de producción audiovisual. Entre 2004 y 2007, trabajó como asesor del ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla bajo el Gobierno socialista de José luis Rodríguez Zapatero.



Renuncia a un tercer finalista

Como en 2017, cuando se presentaron 20 candidaturas la convocatoria estipulaba que podían ser seleccionados un máximo de tres finalistas en la primera fase del concurso, pero la comisión de evaluación ha optado por escoger solo dos perfiles de entre los diez registrados esta vez, después de examinar el currículum de los candidatos y un borrador de diez folios de cada proyecto. El resto de aspirantes han sido descartados al no alcanzar el umbral mínimo de 5 puntos sobre un máximo de 10 o por no cumplir los requisitos. Los consejeros han considerado que dichas propuestas no estaba a la altura de las expectativas, según las fuentes consultadas.

Los dos finalistas no se presentaron al primer proceso de selección de hace tres años. Ahora deberán enfrentarse al escrutinio de los nueve miembros del consejo rector de À Punt. El vencedor necesitará cosechar el voto secreto de seis consejeros (una mayoría de tres quintos) para pasar el filtro. Los aspirantes a director disponen de 15 días naturales a partir de hoy para presentar un proyecto más extenso de hasta 50 folios cuya puntuación contará el 50 % de la nota definitiva. El currículum, junto a la entrevista, computará el 50 % restante. El nombramiento definitivo dependerá de que las Corts validen la propuesta del consejo rector también con una mayoría reforzada de tres quintos. En caso de que no se alcance el quórum, se abriría la puerta a una prórroga provisional del mandato de Empar Marco, que ha renunciado a presentarse al último procedimiento en un clima de falta de entendimiento con el consejo rector.

Los perfiles

FRANCESC GARCÍA DONET / Productor audiovisual