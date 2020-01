Consejos de seguridad ante el temporal de lluvia, viento, olas y nieve en la Comunitat Valenciana

Conseguir una imagen impactante puede terminar en desgracia. Uno de los fenómenos más recurrentes durante los temporales marítimos es la afluencia de personas a zonas del litoral para ver en primera persona el espectáculo natural del oleaje. Sin embargo, la violencia con la que rompen las olas contra espigones y paseos marítimos no solo es bello, también peligroso.

De hecho, desde Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana han querido recordar a sus seguidores en redes sociales con motivo de la llegada este domingo de la borrasca Gloria a la Comunitat Valenciana que no deben arriesgar la vida por una foto.

La alerta roja por fuerte oleaje en el litoral valenciano coincidirá con un temporal que llega a la Comunitat Valenciana con fuertes rachas de viento, lluvia y nieve. Con el tiempo en Valencia, Castellón y Alicante especialmente adverso, conocer y aplicar los consejos de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puede resultar crucial para evitar sustos e, incluso, una tragedia.

Antes de salir de casa...

Si tienes que viajar, consulta el estado de las carreteras por las que vas a circular y posibles rutas alternativas exentas de peligro. Revisa el estado de tus neumáticos, líquido anticongelante, luces y frenos.

Además, coge ropa de abrigo, lleva el móvil cargado y no olvides el cargador ni el agua.



Consejos zonas marítimas

Desde el 112 aconsejan proteger la vivienda ante posibles invasiones de agua en el caso de construcciones en primera línea (como la que aparece en la imagen de esta información); no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados donde el agua impacte de forma directa y violenta porque la fuerza puede arrastrarnos mar adentro, o no circular por carreteras cercanas a la línea de playa.

(Sigue leyendo después de la imagen)



No, pese a las grandes olas previstas, mañana no será un buen día para surfear. Tampoco para navegar ni para practicar ningún tipo de deporte acuático. Las embarcaciones deberán permanecer bien amarradas para evitar desperfectos. Y si estás en un camping, deberás permanecer atento ante una posible evacuación.

Consejos en carretera con nieve

Desde Emergencias de la Generalitat Valenciana recuerdan que se debe conducir con suavidad cuando comienza a nevar y, si es necesario, se reduce la velocidad. Si la nevada es muy intensa o si hay una fuerte ventisca, hay que detener el vehículo. En carretera, durante una nevada se deben encender las luces de cruce y las de niebla, además de aumentar la distancia de seguridad respecto a otros coches. Si te patinan las ruedas sobre la nieve, desacelera sin frenar.

Los vehículos pesados tiene prohibido adelantar y existe la posibilidad de que se limite su circulación o, incluso, pueda estar restringida.

Consejos ante el fuerte viento

¿Qué hacer en la calle o cualquier zona exterior ante un temporal con fuertes rachas de viento? La mejor solución es quedarse en casa y no salir si no es estrictamente necesario. En caso de que estés en la calle, aléjate de las casas viejas o en mal estado, así como de los muros, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión. No transites por parques o zonas de bosque y no camines por debajo de andamios.