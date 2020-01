Clases suspendidas: cómo saber si habrá clase en tu municipio

El temporal de lluvia, nieve y viento que azota desde la mañana del domingo a la Comunitat Valenciana ha puesto en duda a miles de familias valencianas sobre las posibles consecuencias en la jornada lectiva de este lunes. Los padres y madres de toda la Comunitat Valenciana se preguntan si sus municipios tendrán las clases canceladas. El estudiantado de las universidades valencianas también está pendiente de las cancelaciones ya que están en pleno periodo de exámenes.





??Actualización 23 horas. Poblaciones que, por ahora, suspenden clases lunes 20 de enero. Recordad que las suspensiones de clases las deciden los ayuntamientos. Seguid las recomendaciones de los canales oficiales municipales y de @GVA112



??Hilo?? — GVA Educació (@GVAeducacio) January 19, 2020

?? Estad atentos en los canales oficiales de vuestros ayuntamientos: las posibles suspensiones de clases son competencia municipal pic.twitter.com/xRCsN0xj2z — GVA Educació (@GVAeducacio) January 19, 2020

La @UV_EG declara el nivell 1 emergències a la Universitat. Es mantenen les activitats a tots els campus però es realitzaran exàmens previstos en data alternativa a aquelles persones que no puguen desplaçar-se demà als campus UV. https://t.co/XY5J8NYArt pic.twitter.com/twwPAUuXYu — Universitat València (@UV_EG) January 19, 2020

La decisión de suspender las clases depende de cada consistorio, por lo que es previsible que muchos municipios afectados por las nevadas a lo largo del domingo anuncien que no habrá clase este lunes. Así, lo más recomendable es consultar en las páginas web de los ayuntamientos o a través de sus redes sociales si mantienen la jornada lectiva de este lunes.Algunos municipios sí han confirmado ya que suspenden las clases de este lunes 20 de enero como resultado del fuerte temporal de lluvia, nieve y viento. Xàbia ha sido la primera localidad en anunciar que cancela las clases mañana, pero otros municipios como Alpuente, Teulada, Calpe, Alcoi, Ibi, Castalla o Dénia también han confirmado que mañana no habrá jornada lectiva.Se suman a la cancelación Ontinyent, Xàtiva, Canals, Gandia, Piles, Bellreguard, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Benifairó, Benassal, Cullera, Gandia, Guardamar, Onil, Sueca, Vilafranca y Villena .La Universitat de València mantiene las clases pero da la posibilidad de hacer los exámenes programados para la jornada de mañana en otra fecha para quienes no puedan desplazarse por el temporal, según ha informado la institución educativa.No obstante la UV ha anunciado que se cancelan las clases de sus campus en Gandia y OntinyentEn cualquier caso, recomendamos consultar a través de los canales oficiales de cada municipio las posibles cancelaciones.