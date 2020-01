Consol Castillo amplía la nómina de históricos que abandonan el Bloc

La exconcejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Consol Castillo se une al goteo constante en los últimos meses de históricos del Bloc Nacionalista Valencià que se dan de baja. Castillo confirmó ayer que ha dejado la militancia, pero evitó concretar los motivos. Preguntada por este diario respondió que se trata de una decisión personal, pero que prefería que no tuviera mayor trascendencia mediática. Castillo, que es pareja del histórico dirigente de la UPV y del Bloc Pere Mayor, dirigió la pasada legislatura el área municipal de Agricultura, Horta i Pobles de València, pero ya decidió no presentarse a las primarias de Compromís para repetir en la lista. La exedil ya abandonó en su momento la ejecutiva del Bloc en «desacuerdo» por la confluencia electoral entre Compromís y Podemos en 2015. Al nombre de Castillo, anunciado por Valencia Plaza se unen otros dos recientes como Josep Melero y Josep Rovira, de los que ya informó este diario. Ambos dejaron la militancia después de casi tres décadas vinculados al proyecto nacionalista. Ambos formalizaron su salida después del último Consell Nacional que decidió abrir el congreso de junio a independientes de la coalición. El primero fue secretario de organización del Bloc durante ocho años, además de regidor en el Ayuntamiento de Silla. El segundo, del colectivo de Xàbia, fue nombrado en 2016 secretario de relaciones internacionales en la ejecutiva que coordina Àgueda Micó. Ambos aseguraron que ya no se sienten representados con el rumbo emprendido por la formación. El primero, en Compromís se están saltando las normas mínimas y los estatutos y el militante ya solo está para aplaudir.

Además, el pasado 9 de enero abandonó también la ejecutiva el concejal en el Ayuntamiento de la Jana Àlex Vilanova que también deja la militancia tras 20 años. La ejecutiva la lidera Micó tras la dimisión en el verano de 2017 del entonces portavoz Rafa Carbonell. También dejó la dirección del partido el pasado mes de septiembre Lluís Pastor, que ayer dijo a este diario que ha abandonado la actividad pública.