Un informe constata que cada vez más mujeres deciden no tener hijos

Cada vez menos mujeres deciden tener hijos. Esta realidad social que se observa cada vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos sobre natalidad y que este año han bajado a mínimos históricos, ha sido constatada por un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y una doctoranda brasileña sobre la percepción acerca de la maternidad y la paternidad entre los universitarios alicantinos.

De hecho, teniendo en cuenta que la media de edad de los 400 encuestados -chicos y chicas- es de 21 años, todo indica que la caída en picado de la natalidad va a continuar. La búsqueda de la estabilidad laboral y de los recursos económicos suficientes para mantener a los hijos y la falta de conciliación laboral están detrás de la decisión de retrasar la maternidad, algo que influye de manera decisiva en el número de hijos que se van a tener, o directamente de descartarla.

La mentalidad y la forma de vida han cambiado. En las sesiones de elaboración de discurso realizadas por grupos de universitarios provenientes de todas las facultades de la UA, los investigadores José Ramón Martínez-Riera, Alba Navalón y María da Gloria Martins se toparon con que una parte de las universitarias afirmaban abiertamente que no querían ser madres ni en ese momento ni en el futuro, algo impensable hace unas décadas. Y en general la mayoría, quisieran ser madres o no, rechazaba las etiquetas sociales que conlleva esta decisión e ideas como que no se puede llevar una vida plena si no se tienen hijos, explica Martínez-Riera. Es más, entre las que rechazaban la idea de ser madres la mayoría apostaba por vivir en pareja. Esta situación refleja un claro cambio social en opinión de los expertos. Además, el empoderamiento femenino de las nuevas generaciones de universitarios provoca que la mayoría de las jóvenes tuviera asimilado que la decisión o no de tener hijos corresponde a ellas.

Sólo tres de los participantes eran padres o madres mientras cursaban sus estudios, mientras la inmensa mayoría tenía muy claro que no deseaba tener niños en su etapa universitaria.

Además, una gran parte destacaba la falta de apoyos institucionales para quienes son padres mientras estudian, como el hecho de que no haya un servicio de guardería en la Universidad. Y también echaron en falta una mayor información acerca de la maternidad y la paternidad en el campus universitario.

El tema económico, preocupa

La fuente principal de información en materia de maternidad y paternidad es la propia familia en cerca del 90% de los casos, seguidas de los medios de comunicación, las redes sociales y sitios de internet. La principal preocupación a la hora de tomar la decisión de ser padres es el tema económico. Tanto el salario como la estabilidad laboral les hace retrasar la idea de ser padres y madres.