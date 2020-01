El temporal atrapa vehículos por la nieve, fuerza desalojos y cierra infraestructuras

El primer gran temporal del invierno alcanzó ayer de lleno a numerosas comarcas valencianas y está previsto que se mantenga en las próximas horas. El paso de «Gloria» causó ayer numerosos incidentes por todo el territorio.

La nieve atrapó a varias decenas de conductores en puertos de montaña y causó el cierre de una decena de carreteras, además el viento causó desperfectos en la cubierta del pabellón de Sueca, que ya hace años sufrió un percance similar. También obligó a desalojar a vecinos de zonas cercanas al mar por el fuerte olejaje como la urbanización de la Casbah en el Saler.

A última hora de ayer numerosos ayuntamientos anunciaron que suspendían las clases para hoy. Al cierre de esta edición, los municipios Gandia, Piles, Oliva, Onil, Ibi, Canals, Teulada, Dénia, Xàbia, Calp, Simat, Xàtiva, Ondara, Cullera, Sueca, Alcoi o Guardamar habían decretado la suspensión de las clases.

Por su parte el Comité de Emergencias de la Universitat de València anunció para hoy lunes la declaración del nivel 1, es decir la actividad universitaria se mantendrá con normalidad, aunque no tendrá perjuicios sobre el rendimiento académico del estudiante la no asistencia a actividades que implican control, así como exámenes, que se pospondrán para quien no asista y presenta la justificación.



Copiosas nevadas

El temporal dejó copiosas nevadas en varias comarcas del interior de València, como La Plana Utiel-Requena, la Vall d'Albaida o La Canal de Navarrés y en la provincia de Castelló en municipios de els Ports, l'Alt Maestrar, l'Alcalatén o l'Alt Palancia y en la Vall de Gallinera las precipitaciones dejaron 141 litros por metro cuadrado. La provincia de Castelló fue la más afectada por la nieve. También en el interior de Alicante hizo acto de presencia especialmente en zonas de l'Alcoià.

Para hoy la cota de nieve en la provincia de València se sitúa en los 800 metros de altura y de nuevo se prevén nevadas. El temporal provocó una decena de cortes de carreteras y atrapó a varias decenas de vehículos en distintos puntos. Así, efectivos de bomberos del Consorcio Provincial trabajaron en un dispositivo en Els Ports en el que atendieron durante la jornada a numerosos conductores y rescataron a 16 vehículos sin que se produjeran heridos, según informaron. En la provincia de València otros 11 vehículos quedaron atrapados por la nieve en la carretera CV-390 en el término de Sinarcas.

Además fue necesaria la intervención en Puçol por la caída de un árbol y por primera vez desde que se tienen datos quedaba decretado en el nivel rojo por olas de hasta ocho metros en el litoral de la Comunitat Valenciana.

Ello ha llevado a numerosos ayuntamientos a poner en marcha actuaciones para tratar de preservar sus playas, como en Xàbia donde las máquinas han levantado en los últimos días diques de arena de hasta 10 metros de altura. Cullera también preparó un dispositivo para evitar incidentes, aunque el temporal derribó árboles y e inundó accesos en les Marines de Dénia.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió un total de 230 llamadas relacionadas con el temporal que se tradujeron en 145 incidentes gestionados, entre las 8 horas y las 18 horas de ayer.

La diputación de Castelló informó por la tarde que se había prohibido el paso de camiones en los puertos de Querol y Torre Miró en la comarca de Els Ports. Los bomberos de la Diputación de Alicante atendieron incidencias por viento en zonas de la Marina Alta, como Dènia, Pedreguer, Gata y Ondara. Debido a la nieve, han auxiliado a vehículos bloqueados en la Carrasqueta, Serra de Reconco, Penàguila.

Anoche un total de diez carreteras permanecían cortadas a causa de la nieve. En concreto la CV-111 en Vallibona; la CV-121 en Olocau del Rey; la CV-126 de Vilafranca a Castellfort y la CV-390 de Benagéber a Utiel. De igual forma, estaban cortadas la CV-391 de Requena al Remedio por Villar de Olmos; toda la CV-580 y la CV-590 ; la CV-785 en Penaguila y la CV-801 en Ibi.

La Conselleria de PolíticaTerritorial, Obras Publicas y Movilidad anunció la movilización de 499 toneladas de sal y 105.000 litros de salmuera, además de una flota de 39 vehículos quitanieves.

Sin actividad deportiva ni festiva

Distintas federaciones deportivas decidieron anular sus encuentros, como las ligas regionales de fútbol y categorías juveniles y de base. También distintos municipios han suspendido las actividades previstas por Sant Antoni. Cruz Roja ha movilizado a 436 personas, 580 camas en albergues en distintas localidades y 69 vehículos según informaron ayer. Un centenar de plazas se destinan a personas sin hogar.