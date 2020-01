La esterilización forzosa a personas con discapacidad ya es violencia sobre la mujer

Persiguen la erradicación pero, de momento, aplauden que la esterilización forzosa a personas con discapacidad se reconozca como una de las violencias hacia la mujer. Y es que la esterilización forzosa de las personas con discapacidad, especialmente de mujeres y niñas, continúa siendo una cuestión pendiente en España, donde las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad y sus familias reclaman sistemáticamente la erradicación de esta práctica, ya que es "la quiebra más aguada de los Derechos Humanos de las Personas Con Discapacidad en toda España, siendo la vulneración mas grave y aberrante".

Por ello, la Comisión Mujeres Cermi CV, junto con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) han querido expresar su satisfacción por la aprobación del articulo 59 en la Ley de Acompañamiento de la Generalitat Valenciana; donde se modifica el articulo 3, punto 8 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana; y donde se estipula que es "violencia sobre la mujer, la esterilización o intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de manera natural, sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento".

Por lo tanto, desde Mujeres - Cermi CV, aplauden "que se integre dentro de la Ley de Violencia de Género de la Comunidad Valenciana, el precepto que la esterilización forzada es una violencia de sobre la mujer ya que esta consideración resuelve que las mujeres con discapacidad no son dignas o no van a poder cuidar y criar a sus hijos porque no están capacitadas, y se les esteriliza, muchas veces de una manera engañosa, para no explicarles la realidad y es que va a ser alterada su naturaleza permanentemente, su función corporal para que no puedan tener descendencia".

"El Cermi CV siempre ha incoado que a las mujeres con discapacidad se les aplique el mismo régimen que al resto, es decir, que tanto las mujeres como los hombres, puedan someterse a una operación de esterilización de forma voluntaria, con consentimiento informado, con conciencia, con voluntad, libertad y conocimiento de lo que significa la práctica; y que la información que se le ofrece a la persona con discapacidad no este sesgada y este en un formato accesible y comprensible", afirman desde la entidad.

El Cermi CV es la máxima plataforma de representación, defensa y acción social de las diferentes discapacidades, en total en la Comunidad Valenciana; representa a más del 96% de las más de 400.000 personas con discapacidad y sus familias.