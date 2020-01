Héctor Illueca será el nuevo director general de Inspección de Trabajo

El diputado de Unidas Podemos por Valencia e inspector de Trabajo Héctor Illueca será nombrado en el Consejo de Ministros de este martes director general de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo.

Doctor en Derecho y profesor universitario, el nombre de Illueca, nacido en Valencia hace 44 años, había sonado para algún puesto en el Gobierno relacionado con el Derecho, la Administración pública o la economía, sobre los que tiene numerosos artículos y publicaciones.

Estudió la carrera de Derecho en la Universitat de València (UV), en la que también se doctoró y donde es profesor asociado en el departamento de Derecho del Trabajo desde hace tres años.

Fue durante su época universitaria cuando se inició en la militancia política, en Izquierda Unida, aunque al terminar los estudios dejó aparcado un compromiso político que retomó en 2011 con el 15-M, que le llevó a implicarse en el activismo en defensa de los derechos sociales.

Para entonces había aprobado las oposiciones de inspector de Trabajo y Seguridad Social, una profesión que ha ejercido durante quince años en Girona y en Castellón, y que desde el pasado abril ha aparcado, igual que las clases en la UV, para centrarse en la política.

Fue en 2017 cuando Pablo Iglesias, al que conocía desde 2011, le invitó a dar una conferencia y con el que tiene una buena relación, le pidió que le ayudara y entrara en la política.

"Si Pablo no me lo hubiera pedido, no me habría metido en este follón", ha recordado Illueca, quien se incorporó de número dos en la lista a la asamblea de Podem en la Comunitat Valenciana que lideraba Pilar Lima, que no fue la ganadora.

En diciembre de 2018 se presentó y ganó las primarias de Podemos para las candidaturas de las elecciones generales, por lo que fue el número uno al Congreso por Valencia en los comicios de abril y en los del pasado 10N. También ha sido presidente de la comisión de Trabajo y vicepresidente de la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.