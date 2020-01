Colegios e institutos cierran sus puertas en 69 municipios

Un total de 69 municipios suspendieron ayer las clases, a causa de la lluvia, la nieve y el viento que el temporal ha dejado a su paso. Por esto, más de 78.100 alumnos se vieron afectados y no pudieron ir al colegio o al instituto, frente a los 192.600 de 202 localidades del lunes.

La provincia de València es la que sumó más cancelaciones. En total, 42 municipios no tuvieron actividad docente durante todo el día, lo que afectó a 51.700 estudiantes en estas comarcas. Pero los datos no se quedan ahí, ya que tras la gran tormenta que descargó con fuerza por la mañana, a esos 42 municipios se sumaron otros nueve, que por la tarde cerraron sus centros educativos, donde estudian alrededor de 25.100 alumnos.En Alicante, el número de escolares y estudiantes afectados ascendió hasta los 23.300, pues no hubo clases durante todo el día en 15 municipios; y en Castelló, 3.100 estudiantes no llenaron las aulas de 12 pueblos.

En Orpesa y Alcossebre no assistían a clase aquellos alumnos que dependían del transporte escolar. Asimismo, algunos centros, como por ejemplo de l'Horta, optaron por adelantar la hora de salida de los menores, por si se cortaban caminos rurales. En València, estudiantes de l'IES el Saler lamentaban no poder llegar desde zonas como el Perelló, por la dificultad de trasladarse, y el CEIP Ciutat de l'aprenent amanecía con agua en la entrada.

Al cierre de esta edición, se anunció la suspensión de clases para hoy: Peníscola, Segorbe, Sot de Ferrer, Azuébar, Chóvar, Jérica, Viver y Vistabella. Tampoco está previsto que abran el CRA Araboga (con escolares de la Jana, Cervera, Canet lo Roig y el, CRA Peña Escabia (Bejís, Teresa, Torás, El Toro y Barracas), Morella y Ademuz.