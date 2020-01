San Vicente, sin procesiones si no mejora el tiempo

El mal tiempo condiciona la festividad de San Vicente Mártir de hoy. Tanto es así que, en principio, la procesión de «bateig» no se celebrará como tal. La recreación del bautizo de San Vicente Ferrer con personajes de época no desfilará por la calle de la Paz (salvo mejora evidente del tiempo) sino que se trasladará directamente a la iglesia de San Esteban para presidir el sacramento. El Arzobispado de València no se ha pronunciado todavía sobre la procesión de la imagen prevista a la misma hora.