Dimite el secretario autonómico de Universidades tras siete meses en el cargo

El secretario autonómico de Universidades, Rafael Tabarés, ha dimitido tras siete meses en el cargo, según ha podido saber este periódico. Es la primera dimisión en la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, la única con sede en Alicante, y que dirige Carolina Pascual.

Aunque ya había trascendido su mala relación con el subsecretario, José Vicente Villar, en declaraciones a este medio Tabarés asegura que sus motivos son "más profundos". De hecho, afirma que se marcha "preocupado por el presente y el futuro del gobierno autonómico y del Botànic II". "Los retos están ahí y la necesidad de hacerles frente también", añade.

El catedrático de Psiquiatría por la Universidad de València (UV) y reconocido científico -es de los investigadores altamente citados en España- es militante socialista desde hace 25 años y recibió directamente del presidente Ximo Puig la petición de hacerse cargo de Universidades, todo un reto teniendo en cuenta los problemas de financiación que arrastran y la necesidad de incidir en la modernización e internacionalización de las instituciones académicas de la Comunidad, así como de la revisión del mapa de titulaciones.

"Si hiciera caso a mi corazón no me iría nunca, pero parte fundamental de cualquier liderazgo es poner primero los intereses de los ciudadanos de la Comunidad y la lealtad a un proyecto político", ha señalado. Por este motivo, ha confirmado que "he presentado mi renuncia al president para que el Consell la acepte mañana".

"Lo de las razones personales no deja de ser un eufemismo", admite Tabarés, quien dice "asumir como propio el compromiso de transparencia" aunque adelanta que explicará en profundidad sus razones más adelante.

Aún así, dice que estos siete meses han sido también "buenos" y "los he vivido con pasión". "He conocido a personas muy interesantes y he trabajado muy a gusto con algunos de ellos, pero también ha habido momentos dolorosos en aspectos fundamentales".

Así, el que fuera también teniente alcalde de Sagunto e hijo de sindicalista vasco, como le gusta recordar, abre la primera brecha profunda en una conselleria que apenas lleva un año funcionando como tal y en la que están presentes en los segundos y terceros escalones representantes del PSOE, Compromís y Podemos.

Según ha podido saber este periódico Tabarés ya había anunciado en más de una ocasión su intención de dejar el cargo, pero al final había aguantado hasta que finalmente hoy a tomado la decisión de manera oficial.