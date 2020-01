Juntos y solidarios: así vive el interior el aislamiento por la nieve

«Si rocía tres noches seguidas, nieve segura». Se trata de un dicho popular que se escucha en el Rincón de Ademuz cada invierno, una suerte de medidor natural que pone en sobre aviso a los vecinos: la nieve llegará y forzará el cambio de rutinas para adaptarlas al fenómeno meteorológico. En València, la nieve se antoja como algo exótico. Aquí, en el Rincón de Ademuz, los vecinos de los siete municipios saben lo que tienen que hacer y se adaptan a las circunstancias sin dramas. Ayer fue el quinto día en que los vecinos no recibían cartas ni paquetes. El servicio de Correos se bloquea porque la distribución no llega hasta aquí. Rebeca, una de las carteras de Ademuz, sale hoy por primera vez por la capital de la comarca, pero no llegará a la Puebla de San Miguel y sus aldeas, donde también reparte.

Allí están incomunicados desde el martes. En esta comarca, las prioridades poco o nada tienen que ver con las de la ciudad: qué importa no recibir un paquete hoy de Amazon si llegará mañana. Lo que importa son los 60 centímetros de nieve que cubre el quitamiedos y que imposibilita la entrada y salida del pueblo. Como muestra, la alcaldesa, Eva María Azcutia, se marchó el domingo a Teruel para asegurarse que podría salir a trabajar. En su pueblo no habría sido posible.

Ayer a medio día todavía no se podía acceder. Los operarios de la Diputación y de la Guardia Civil habían abierto el camino a Vallanca, con algo menos de nieve pero intransitable sin el trabajo de las máquinas. Allí, buena parte de los habitantes (de 95 a 100 con residencia fija) llevaban toda la semana en el pueblo sin poder moverse. Hasta los más mayores, que fueron por San Antón el fin de semana, no han vuelto a la ciudad. Hoy volverán a intentarlo.

La alcaldesa, Ruth Sánchez, tiene la situación bajo control. Por la mañana ha hablado con la Guardia Civil para conocer el estado de la carretera que une Vallanca con Ademuz. Después ha llamado al centro de salud de referencia de la comarca para conocer cuántas citas había programadas de los vecinos de Vallanca y si alguna era urgente. Como no lo eran, ha descartado tener que buscar un transporte de emergencia para bajarles a la consulta. Después, ha contactado con Lucas, el farmacéutico, para asegurarse de que no faltaba ningún medicamento. Ha vuelto a llamar a la Guardia Civil para dar parte y para acordar que, en caso de emergencia, la patrulla subiría a un médico. Todo en orden poco antes de las 11 de la mañana.

Laura, técnica de ayuda a domicilio de la mancomunidad, sí que está en el pueblo, pero por ahora no ha habido ninguna urgencia. Lo que sí que ha sido nefasto ha sido el servicio de comida para los más mayores, que no ha llegado en tres días. En Ademuz ha generado cierto caos, pero en Vallanca son vecinos como Anabel los que se preocupan por los necesitados. Ella se ofreció a varios para cocinarles, pero todos tenían previsión y, por tanto, comida. La solidaridad vecinal funciona, pero el sistema falla.

A Ángel no le ha hecho falta. Ayer se preparó, con autonomía completa, carne con patatas y, para cenar, «unos cuantos pichones». «Yo siempre tengo avío», explica. Es habitual en estos pueblos disponer de un arcón congelador para almacenar comida. Eso y una buena despensa para las latas. «Es durante todo el año, pero ahora en invierno aún más. Si tú normalmente tienes en casa tres latas de atún, nosotros aquí tenemos diez», ríe la alcaldesa.

La alimentación parece aquí un problema menor. Siempre hay recursos o en su caso, vecinos. Sin embargo, «cuando hay viento, lluvia o nieve, el teléfono e internet fallan» explica Anabel. No solo aquí, a 1.000 metros de altura, sino en toda la comarca. Infraestructuras y comunicación: asignaturas pendientes contra la despoblación.

No hace falta llegar hasta Els Ports o a la Tinença de Benifassà para que la nieve cambie completamente el funcionamiento de un vecindario. En Ademuz, Pedro ayuda a su mujer en la librería que regentan y saben que cuando hay mal tiempo, deben dar una vuelta para llegar a Tuéjar, donde recogen la prensa diaria que, estos días, no ha podido traer. Cambio de carreteras y rutas, previsión con los alimentos, poner gasolina, aparcar los coches en la carretera y no en el casco urbano? pequeños cambios de los que no son conscientes.

Sin embargo, todo se toma con otra actitud aquí. Estar incomunicado un día no es un drama, sino una circunstancia a aprovechar, como coinciden varios vecinos. Incluso eximen al ayuntamiento de limpiar las calles del centro porque entienden que «no llegan a todo».

Ángela trabaja en la gasolinera y ve a la gente ir y venir. El lunes y el martes la actividad estuvo paralizada. «A Ademuz bajan de todos los pueblos para ir a los bancos y al supermercado y estos días estaba todo vacío, nadie podía salir». «Mi marido trabaja en València y lleva dos días sin ir: el lunes lo intentó y en Sinarcas tuvo que volverse», explica. «La nieve lo paraliza todo, cualquier rutina diaria cambia» y añade que lo peor aún está por venir, cuando la nieve se convierta en hielo e impida a los mayores salir de casa por el peligro que conlleva.

Los coches se amontonan en la carretera principal por miedo de quedarse atrapados en el casco antiguo. Lo saben los vecinos, pero es habitual ver a turistas los lunes que no pudieron volver a su casa.

Sin embargo, todo da una de cal y otra de arena. Joan Marc y María llevan horas deslizándose por las calles de Ademuz como si se tratara de un parque de atracciones en su tercer día sin clases escolares.