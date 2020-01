La tensión en torno a Innovación crece con la salida del número dos

Que el inicio de la Conselleria de Innovación está resultando complicado no es una sorpresa. La constatación más palpable se produjo ayer, cuando el secretario autonómico de Universidades, Rafael Tabarés, presentó su renuncia al cargo al que accedió hace siete meses.

No se puede considerar tampoco una sorpresa la dimisión de quien había amagado ya en más de una ocasión con dejar el Gobierno, aunque realmente ayer pocos la esperaban. Tabarés no acudió a la reunión de altos cargos previa al pleno del Consell de los viernes, pero no hubo comunicación a este órgano de que la ausencia era definitiva.

El catedrático de Psiquiatría de la Universitat de València telefoneó durante la mañana al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para comunicarle su decisión, según ha podido saber Levante-EMV. Al fin y al cabo, fue el líder del PSPV el que lo reclutó personalmente para el Ejecutivo atendiendo a la opinión de voces próximas del sector académico. Horas después de la llamada, la renuncia trascendía a través del digital Valencia Plaza.

La salida del número dos es la primera dimisión en la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, la gran novedad en el Ejecutivo del Botànic II y la única con sede en Alicante. Al frente de la misma Puig situó a otra persona con un perfil técnico, Carolina Pascual, decana hasta ese momento del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana.

Ya habían trascendido los desencuentros de Tabarés con el subsecretario de la conselleria, José Vicente Villar, si bien el ya ex número dos aseguró ayer a este diario que sus motivos son «más profundos». En su salida, desliza que se marcha «preocupado por el presente y el futuro del gobierno autonómico y del Botànic II». «Los retos están ahí y la necesidad de hacerles frente también». Deja caer además que explicará en profundidad sus razones por escrito más adelante.

Tabarés es quien da el portazo ahora, pero también Villar amenazó con dejar su cargo después del pacto con Compromís para los presupuestos de la Generalitat de 2020.

Innovación fue el principal damnificado de ese acuerdo, al perder 50 millones de los institutos tecnológicos que volaron desde la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), imbricada en la conselleria, al Ivace, dependiente de Economía, en manos de Compromís.

Los inicios de la conselleria de Pascual han sido así complicados. No solo por la cuestión económica. El área de innovación es de nueva creación y en una ciudad que no tenía hasta ahora conselleries. El área de Universidades siempre cuenta además con la dificultad añadida de lidiar con los intereses de los rectores en un momento en el que exigen soluciones a su financiación y a la equiparación salarial pactada entre todos los centros y que supone un incremento retributivo en la mayoría de instituciones.

El último conflicto en el que el departamento se ha visto envuelto es el proyecto para alquilar un inmueble en València como subsede. Eligió la antigua sede de Corporación Dermoestética por 240.000 euros al año.

La relación además entre Tabarés y la consellera Pascual no ha alcanzado un grado de gran confianza y complicidad mutua, aseguran fuentes del Consell.

Al final, es el número dos el que toma la decisión de bajarse del proyecto y regresar a la vida académica. El catedrático de Psiquiatría de la Universitat ha sido militante socialista 25 años y fue concejal en Sagunt.

«Si hiciera caso a mi corazón no me iría nunca, pero parte fundamental de cualquier liderazgo es poner primero los intereses de los ciudadanos y la lealtad a un proyecto político», señaló.

Por este motivo, confirmó que presentó su renuncia ayer al president para que el Consell la acepte esta mañana.

«Lo de las razones personales no deja de ser un eufemismo», agregó Tabarés, quien dice «asumir como propio el compromiso de transparencia».

Con todo, dice que estos siete meses han sido también buenos: «He conocido a personas muy interesantes y he trabajado muy a gusto con algunos de ellos, pero también ha habido momentos dolorosos en aspectos fundamentales». No entra en detalles sobre esto último.

La salida de Rafael Tabarés abre la primera brecha profunda en una conselleria que apenas lleva un año funcionando como tal y no termina de despegar.