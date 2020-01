"Nadie me explica por qué me niegan la reagrupación familiar"

Ley de Extranjería. Se llama Miller y lleva en la Comunitat Valenciana poco más de un año. El ministerio le ha denegado la reagrupación familiar con la que el resto de su familia consiguió los papeles, y tras presentar alegaciones, su expediente continúa como «no favorable» sin poder saber los motivos «para poder solucionarlos».

Se llama Miller Lozano Ramírez y llegó el 2 de diciembre de 2018 desde Colombia. Un año y medio después sigue sin saber qué ha llevado al Ministerio del Interior a denegarle la «tarjeta de residencia temporal de familiar de ciudadano de la UE», mediante el procedimiento de reagrupación familiar. En abril de 2019, desde el ministerio le notificaron que no había entregado un seguro médico privado ni acreditado de forma suficiente «su situación de dependencia para cubrir aquellos gastos para su sustento». El hombre presentó un recurso de alzada, incorporó la documentación que le exigían –en principio había presentado solo la tarjeta SIP a la que luego incorporó el seguro médico que le exigen– y, a día de hoy, sigue esperando la respuesta oficial, la resolución del ministetrio a su expediente.

Eso sí, en la página web –donde el usuario puede ver en qué situación administrativa se encuentra el expediente– Miller comprueba a diario que consta como «resuelto-no favorable». Pero no tiene con quién hablar. No encuentra empleado, técnico o político que le explique qué pasa con su expediente, qué falta, cómo solucionarlo. «Tendré la respuesta cuando me llegue la resolución, pero entonces no podré hacer nada y yo lo que quiero es continuar aquí la vida que he iniciado. ¿Qué hago solo en Colombia si me obligan a regresar? Allí no tengo nada ni a nadie. Solo quiero trabajar y vivir tranquilo en Torrent, aquí está ahora mi vida. He aportado la documentación que me piden y he seguido los mismos pasos que hicieron mis hermanos, todos ellos de forma regular en España, con NIE, por el procedimiento de agrupación familiar», explica Miller. «Tengo la sensación de que no quieren regularizar mi situación, aunque no entiende el porqué», añade. Y relata su historia, acompañada de la documentación pertinente.

Miller era el único de su familia que quedaba en un país que carece de opciones de futuro. Así que dejó su trabajo, vendió sus pertenencias y cogió un avión rumbo a España con un permiso de turista por 90 días. Cuando finalizó el plazo, solicitó la reagrupación familiar, tal como habían hecho con anterioridad sus hermanos, de 35 y 36 años. Miller es el primogénito (38 años). El pequeño de la familia tiene 18 años y también está en España, aunque en su caso con un permiso por estudios. Su padre abandonó Colombia hace 17 años. De esta manera, toda la familia cuenta con una documentación en regla con residencia en la Comunitat Valenciana. Todos, menos Miller.



Voluntario a tres bandas

El joven, sin embargo, no ha parado ni un momento desde que llegó. Quiere ser «útil» y se ha integrado a la perfección en Torrent, el municipio donde reside. Y es que en poco más de un año es voluntario de protección civil de la localidad; también hace lo propio en la asociación Asofa TDHA, donde imparte clases de apoyo y organiza actividades para los más pequeños; y, además, es cabo de banda de la hermandad de Les Set Paraules i el Crist del Perdó de Torrent. «No quiero perder el tiempo, así que soy voluntario porque quiero aportar a la sociedad en la que me siento integrado. Yo no soy de estar parado así que mientras se resuelve mi situación administrativa ayudo en lo que puedo a los demás. Tengo mucho tiempo libre», explica.

Miller cuenta con el apoyo económico de su familia para sobrevivir, aunque de mayo a octubre de 2019 encontró trabajo en un restaurante. Con la documentación que aportó, solicitó un número de la Seguridad Social y la Administración se lo asignó. Desde noviembre de 2019 trabaja en un pub los fines de semana, de jueves a sábado, por 40 euros. Reside en una vivienda con su madre, su hermano pequeño de 18 años, su tía y su primo. En su país de origen, Miller trabajó 13 años como profesional de recursos humanos y destaca que es músico desde hace 20 años.

La música fue, precisamente, lo que le hizo llamar a un anuncio que buscaba integrantes para la banda de una hermandad en Torrent. «Desde entonces soy cabo de banda y estoy encantado. Luego me apunté a protección civil y empecé a colaborar con la asociación de TDHA. Solo quiero que alguien me explique qué falla en mi expediente, qué es lo que no ven claro. Tengo trabajo, estoy integrado y mi familia está aquí. Solo quiero trabajar», añade.

Sin embargo, las autorizaciones por reagrupación familiar, especialmente intensas en 2009 y 2010, «fueron perdiendo peso en el total de las nuevas autorizaciones y aunque volvieron a aumentar en 2016 y 2017 lo hicieron muy por debajo del nivel de esos años», afirma el último informe de migraciones del Consejo Ecocómico y Social de España (CES).