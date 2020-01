Puig se presenta en Madrid como valedor del federalismo progresista

Viajar en el primer AVE de la mañana a Madrid es como un trayecto en metro. Todo negro alrededor, como en un túnel, y en lo que dura una cabezada, en la gran capital. Algo así debe de ser el centralismo: que toda España (casi) sea un barrio de Madrid, algo que no sucede entre el resto de grandes ciudades. Un privilegio exclusivo por ser centro y capital.

Contra eso fue a clamar Ximo Puig ayer. Es el presidente de la principal autonomía socialista hoy en día y su discurso en los desayunos de Nueva Economía Fórum fue una especie de plan de trabajo del federalismo socialdemócrata.

No era nuevo en el foro y sus palabras no fueron solo la presentación de lo que está haciendo y propone para su territorio, sino la ruta por la que considera que debería caminar España. Una lista de deseos, si se quiere, pero enviada en teoría al buzón adecuado, porque el Gobierno central está alineado con el valenciano, en composición y grandes objetivos. Y no una lista propia, sino de su Ejecutivo. Algo así debería interpretarse de que el Consell tripartito casi al completo lo arropara en el acto: salvo Vicent Marzà y Rosa Pérez estaban todos. Junto a ellos, los ministros Reyes Maroto, Juan Carlos Campo, Pedro Duque y José Manuel Rodríguez Uribes, además de la presidenta del Senado, Pilar Llop.

La Cámara Alta es pieza clave del proyecto descentralizador que Puig pone sobre la mesa. Un proyecto contra la «macrocefalia» de Madrid, pero no contra Madrid. Un proyecto para «coser» mejor España y no «identitarista» (léase independentista y rompedor) ni contra el Estado de derecho. Y un proyecto para «deslegitimar» a la derecha. Contra el miedo («un arma política de destrucción masiva»), el pesimismo y el derrotismo, y por la confianza y el diálogo. Un proyecto, por otra parte, enfrentado a la idea (centralista) de España que propugnan otros barones de su partido.



Financiación sin «excusas»

La pieza clave es un nuevo sistema de financiación de las autonomías. Y ahí dejó el primer deber para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No puede retrasarse más, no caben excusas». Debe ir unido, agregó, a una armonización de algunos impuestos, como los de patrimonio y sucesiones, aunque el dumping de Madrid se produce más por «una absorción del poder económico, que en el pasado no era así», que por la bajada fiscal en la capital.

Puig puso el ejemplo descentralizador de Alemania, donde el poder judicial y económico se reparte entre varias ciudades. Y adelantándose a los flechazos del auditorio local, recordó que el Consell ha empezado una descentralización autonómica, al situar la nueva Conselleria de Innovación en Alicante y las oficinas centrales contra la despoblación en Castelló. Cohesión territorial a partir de una vía federal es uno de los tres pilares del proyecto que Puig presentó. Otro es el desarrollo sostenible, el más delicado en clave interna de Consell, porque se movió por senderos que no son exactamente los de Compromís, más contundente en este ámbito y menos interesada en tener a buenas a la patronal. Puig anunció planes concretos para la protección del entorno, pero dejó también algunos mensajes que no encajan con la doctrina de los socios.

La «prioridad», dijo, es crear trabajo y «en ningún sitio está escrito que es incompatible conjugar el derecho al crecimiento con preservar el medioambiente». Se posicionó así contra un «fundamentalismo que fracture la sociedad» en la cuestión verde. Puede leerse como una frase hacia Oltra y los suyos, que en las últimas semanas han defendido que lo que está en juego en la ampliación del puerto de València es la vida «o la no vida». El jefe del Consell rechaza esa visión.

Otro mensaje hacia los socios fue el toque de atención para no olvidar a las clases medias (ejerció ahí de socialdemócrata centrado) y no poner solo el foco de atención en los más desfavorecidos. Puig enumeró proyectos del Botànic que no discriminan en función de la renta, como la gratuidad de los libros de texto, eliminación de copagos o las ayudas para opositores. Compromís, sin embargo, ha planteado combate contra algunas medidas que no tienen en cuenta los ingresos de los beneficiarios: cree que da pie a un uso injusto de los fondos públicos.

Esa línea conecta con el tercer gran pilar de la propuesta Puig: la justicia social. Puso énfasis en la pobreza infantil, «la nueva clase sirviente urbana» (los trabajadores pobres) y la igualdad de sexos. La violencia machista es el principal problema, dijo. Pero por novedosa y radical sonó potente su apuesta por abolir la prostitución. Aseguró que el Consell irá lo más lejos que legalmente pueda, como avanzó este diario. Y otro deber puso así a Sánchez: «Pedimos al Gobierno que asuma el objetivo de la abolición».

Puig esbozó las bases de un proyecto para España desde una periferia mediterránea leal, a diferencia de los pasos dados por las instituciones catalanas. La duda siempre en estos foros es si alguien escucha: si los discursos llegan a Madrid aunque se pronuncien allí o si el ruido y la furia de la corrosiva política actual se imponen y todo queda en el mero consumo valenciano.