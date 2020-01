El brote de coronavirus deja sin mascarillas a las farmacias

Las mascarillas se han agotado en las farmacias valencianas y tampoco los almacenes mayoristas están pudiendo cubrir los encargos porque, simplemente, se han quedado sin existencias. La explicación a este inusitado aumento de la demanda hay que buscarla en el brote del coronavirus 2019-nCoV que se ha registrado a 9.715 kilómetros de la capital del Túria y que tiene ahora mismo en cuarentena a 13 ciudades de la provincia china de Hubei y deja, por ahora, más de 100 fallecidos y más de 4.500 infectados en China pero también fuera de Asia.

Así lo confirman los farmacéuticos de la ciudad que llevan días sin existencias. «Fue el otro día, vinieron tres ciudadanos chinos y me pidieron todas las mascarillas que tuviera. Me quedaba una caja de 100 unidades de mascarillas quirúrgicas y otra caja de cinco unidades de otro tipo y se las llevaron todas», explica un profesional de Russafa. Las mascarillas, a no ser que sea para pacientes con problemas de enfermedades inmunodepresoras, son artículos que se venden «de uvas a peras» por lo que el estocaje que se tiene en las boticas no es muy grande.

«No puedo reponer», explica este profesional que está intentando abastecerse a través de sus mayoristas, sin éxito. «Estoy buscando en tres almacenes distintos y probando con marcas distintas y no hay en ningún sitio», ha explicado.

El perfil de cliente se repite en todas las farmacias consultadas. En el despacho 24 horas de la Plaza de España, muy cerca de las calles Pelayo y Convento Jerusalén donde se concentran buena parte de los negocios chinos de la ciudad, la historia se repite. «Todos los días vienen a preguntar 4 o 5 personas por si tenemos mascarillas y el 90 % son ciudadanos chinos», explican sus responsables que aseguran que se quedaron sin mascarillas hace unos días «y no podemos reponer porque no nos sirven».

En otra farmacia del norte de la ciudad les ha sucedido exactamente lo mismo. «Por ahora no podemos conseguir nada y nos siguen pidiendo mascarillas, de cualquier modelo. La situación se está repitiendo en varias ciudades españolas ya que, al parecer, la comunidad china está haciendo acopio de mascarillas pero no para gastarlas aquí sino para «enviarlas allí o llevárselas si viajan allí a propósito del Año Nuevo chino», explican los farmacéuticos.

Y es que las mascarillas son, ahora mismo, un artículo difícil de encontrar no solo en China sino en varios países de Asia donde hace días que se han agotado las existencias, al igual que de gel higienizante de manos. El viernes pasado las farmacias de Hong Kong ya advertían de que se habían quedado sin estocaje y en Taiwan han llegado a prohibir la exportación para asegurar que hay suficientes mascarillas para uso interno.



La demanda sube un 330 %

Según los datos facilitados a EFE por Cofares -la cooperativa líder en el mercado de la distribución farmacéutica en España- del 1 al 26 de enero de este año ha aumentado de forma significativa las ventas de mascarillas, en concreto un 77 % respecto al mismo periodo de 2019, lo que supone un incremento de más de 10.000 unidades.

Los días de mayor demanda de este producto fueron del 22 al 24 de enero, en los que las ventas han supuesto más del 330 % en comparación al pasado año. Fuentes de la compañía 3M, principal productor de mascarillas en España, han informado también de este aumento de pedidos a nivel nacional en los últimos dos días por lo que trabajan para garantizar el suministro.

En principio, no debería haber ningún problema con las solicitudes de los pedidos ahora mismo pero las fuentes han indicado que «evidentemente» si la demanda «se multiplicase muchísimo» tendrían que tomar una decisión al respecto.