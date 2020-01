El PPCV pide al Ministerio de Hacienda que actúe contra el déficit en la Comunitat

Los últimos datos del Ministerio de Hacienda sobre el déficit de la Comunitat Valenciana, que roza ya los 1.500 millones, han provocado una aireada reacción en el PPCV, que ha pedido la comparecencia en las Corts del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que explique estas cifras que califica de "bochornosas", al tiempo que ha preguntado a la ministra María Jesús Montero, "qué piensa hacer" con una comunidad que reúne "la mitad" del déficit nacional "no solo por la infrafinanciación, sino también por la mala gestión".

Así, lo ha anunciado la secretaria general del PPCV y portavoz adjunta en las Corts, Eva Ortiz, en rueda de prensa en la que ha exhortado a Puig a "dar la cara" y le ha reclamado asimismo que "si no quiere la centralidad en Madrid, exija al Gobierno de Sánchez para esta Comunitat lo que sí da a Cataluña".

Ortiz ha advertido de que no el Consell no puede excusarse en que este déficit es consecuencia de la infrafinanciación ya que aunque es parte es "verdad" también es "mentira" porque se debe también a la mala gestión: "330 asesores sin control, no tiene empacho en seguir creando chiringuitos para colocar a sus amigos, no hay control de las empresas públicas, ni se sabe nada de los planes de ajuste".

Sin embargo, dudan de que Puig acepte "dar la cara" y explique las cuestiones que afectan a la Hacienda valenciana, como el déficit, la devolución del IVA o los planes de ajuste.

Por ello, al temer que rechace comparecer al igual que en las nueve ocasiones anteriores en que ya se lo han solicitado, Ortiz ha señalado que también han reclamado al Ministerio de Hacienda que concrete "qué medidas va a adoptar ante esta situación" financiera de la Comunitat.

En concreto, reclaman al ministerio que dirige María Jesús Montero documentos sobre los "incumplimientos" de los objetivos de estabilidad de los presupuestaria, "qué advertencias y cuándo" se las ha dado al Consell, "qué acciones ha emprendido contra o en colaboración" con la Generalitat ante esta situación. En suma, "qué va a hacer con una comunidad que reúne la mitad del déficit de toda España".

Tras estas declaraciones, el secretario de Organización del PSPV-PSOE y portavoz socialista de Hacienda en las Corts, José Muñoz, ha exigido al PP que "deje de hablar mal de la Comunitat Valenciana" y que cese en su intento de "poner al Ministerio de Hacienda en contra de la Generalitat Valenciana".

El dirigente socialista ha garantizado que, "pese a los intentos de boicot del PP, el Gobierno de Ximo Puig va a seguir trabajando para que los valencianos tengan los mismos servicios y derechos que tienen los ciudadanos de otras comunidades autónomas", y ha recordado que "no se trata de un problema de gasto, sino de ingresos".

Ha asegurado que en la Comunitat Valenciana se gasta menos que la media de España y ha insistido en que, como bien debería saber la secretaria general del PP, Eva Ortiz, "es una consecuencia del sistema de financiación injusto que el PP se negó a cambiar durante años".

La Conselleria de Hacienda también ha respondido a las palabras de Ortiz y ha recordado que la Comunitat Valenciana es la peor financiada por habitante de España, con un 86 % menos que la media y un 68 % de lo que recibe cada habitante de Cantabria.

Muñoz ha asegurado que uno de los objetivos del Consell es igualar el gasto per cápita en servicios públicos fundamentales de los valencianos y valencianas a la media estatal y ha advertido de que seguirán trabajando para que, "pese a los intentos del PP, no se maltrate a la sociedad valenciana".

El diputado ha defendido la gestión "eficiente, responsable y honrada" del actual Gobierno valenciano, y ha reprochado "la gran irresponsabilidad del PP, que un día pide reducir las listas de espera o acabar con los miles de barracones que plantaron por toda la Comunitat, y al día siguiente piden que la Generalitat no gaste más".

También ha destacado que "el récord de déficit público lo tiene el PP en la Comunitat", ya que durante sus años de gobierno "no cumplió ni una sola vez con los objetivos de déficit".

Es más, ha añadido, "por culpa del PP, la Comunitat fue castigada con una multa histórica de la Comisión Europea de 19 millones de euros por falsear los datos del déficit público".