Casado señala a Fernando de Rosa y Luis Santamaría

Su nombre volvió a sonar en el PPCV cuando el presidente nacional Pablo Casado buscaba cartel electoral para la ciudad de València en las municipales de 2019. Fernando de Rosa, presidía entonces la Audiencia de València, un puesto privilegiado al que acabó renunciando pero no para encabezar la lista del cap i casal, sino la del Senado en las generales de 2019.

Fue el fichaje de mayor relumbrón de Casado en territorio valenciano. Y desde ayer el magistrado y ex conseller de Justicia con Francisco Camps, tiene galones. Casado lo ha señalado en su equipo de expertos jurídicos que dará pie a un Gobierno en la sombra con el que el líder popular quiere afianzar la idea de que la legislatura será corta. De Rosa formará parte del grupo jurídico que se encargará de las estrategias del PP ante cuestiones como el conflicto catalán o la reforma del Código Penal. Los platos fuertes de la oposición a Pedro Sánchez.

La elección, que no pasó ayer desapercibida en las filas populares, alimenta la idea en algunos sectores del partido de que De Rosa podría, llegado el momento, ser el señalado por Génova para tomar el relevo de Isabel Bonig al frente del PPCV.

El debate de la sucesión, que se abre de forma intermitente, no está planteado en estos momentos ya que existe el convencimiento de que ahora no toca abrir el melón de los congresos. Ni locales, ni provinciales, ni mucho menos regionales. Hasta 2021 no vence el mandato de Bonig, quien en principio desea continuar. La idea de que la dirección nacional acabará lanzando otra candidatura sigue afianzada en algunos sectores, que, además, creen que cargos como De Rosa están llamados a ocupar un papel relevante en la C. Valenciana.

En el equipo de expertos jurídicos también ha sido incorporado el diputado nacional y exconseller de Gobernación, Luis Santamaría, quien también está considerado cercano a Pablo Casado, a quien apoyó en las primarias. Este grupo está integrado también, entre otros, por el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López y la representante del PP en la Junta Electoral Central, Isabel Borrego.