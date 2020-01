Colectivos animalistas valencianos se suman a la protesta de "No a la caza"

La protesta contra la caza que este domingo, 2 de febrero, se desarrollará en diversas ciudades europeas de llegará también a València. Cerca de una treintena de colectivos animalistas valencianos se han sumado a la Plataforma No a la Caza y se concentrarán este domingo a las 12 horas en la plaza de Tetuán, tal y como ha informado la organización. En total son cerca de 40 los grandes municipios españoles donde se ha convocado esta acción, que ya tiene nueva años de trayectoria.

El objetivo de la protesta es "denunciar las negativas consecuencias de la caza en España, entre ellas, el maltrato que conlleva en galgos, podencos y otras razas de perros". Para ello, la Plataforma NAC (No A la Caza), que coordina estas manifestaciones, cuenta con el apoyo de más de 600 asociaciones, plataformas y partidos políticos.

La protesta se realiza en febrero porque "es un mes especialmente crítico y señalado por coincidir con el fin de la temporada de caza con galgo" y, según los datos de las protectoras, alrededor de 50.000 canes de esta raza "son descartados cada año". A esta cifra habría que añadir podencos, setters, pointers y otras utilizadas para la caza. "Esto es así porque muchos de ellos no son válidos, son lentos, no tienen las cualidades requeridas o simplemente no sirven para cazar o son viejos", explican en la organización animalista. El resultado es su abandono o su muerte.

La organización de la jornada ha recordado que "la mayor sensibilidad social contra el maltrato animal y la violencia que genera el mundo de la caza se pudo observar con casos tan dramáticos como el de la muerte de la perra Alma". Por ello, NAC reivindica también la creación de una ley estatal de protección animal "que cumpla sin trabas su cometido".



Europa adopta galgos españoles

Los grupos convocantes de esta acción recuerdan que las protectoras y refigios españoles están abarrotados de animales abandonados, muchos de ellos galgos, podencos y otros perros usados para cazar. "Por eso, las adopciones de otros países como Alemania, Holanda, Bélgica, Francia e Italia, entre otros, suponen una gran ayuda, pero son solo una solución pasajera. Lo que se requiere es un cambio en España, para dejar de ser un país de tercera en lo que se refiere a bienestar animal", insisten.

NAC indica que, desde hace varios años, "adoptantes y otros ciudadanos europeos conocedores de la terrible situación de los perros usados para cazar en España salen a las calles de Berlín, Frankfurt, Colonia, París, Roma, etc. para manifestarse contra esta injusticia". Este año las primeras manifestaciones se celebran en Colonia (el pasado 25 de enero), Toulouse (1 de febrero) y Ámsterdam (2 de febrero).



"No a la Caza"

La Plataforma NAC (No A la Caza) lucha contra esta práctica en todas sus modalidades y tiene como objetivo inmediato acabar con la caza con galgos y otras razas. Para ello, desde 2011 organiza una manifestación cada febrero que ya ha alcanzado una escala internacional. Además, lleva a cabo y colabora en todo tipo de eventos enfocados a la sensibilización ciudadana sobre todo tipo de explotación y maltrato animal en su sentido más amplio. Se definen como "una asociación apartidista, aconfesional y antiespecista sin ánimo de lucro".