Pablo Iglesias defiende el respeto por la naturaleza frente al hormigón

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, abogó ayer por «respetar la naturaleza» como medida para evitar que las borrascas como la que afectó la pasada semana a la Comunitat Valenciana no tengan las consecuencias que ha sufrido el litoral.

Iglesias visitó ayer las playas de Oliva y de Dénia (la de les Bassetes), donde pudo comprobar, durante un largo paseo, cómo el cordón dunar ha logrado aguantar la fuerza del mar, evitando daños en las edificaciones de la primera línea, por lo que puso como ejemplo a esta ciudad.

«La naturaleza tiene que respetarse. Si no hay viabilidad ecológica tampoco hay viabilidad económica ni turismo», señalaba para contraponer «las carencias del modelo de desarrollo que se implementó en nuestro país en las últimas décadas, con pelotazos urbanísticos y especulación, que han puesto en riesgo la seguridad de muchos ciudadanos». El vicepresidente no se pronunció respecto al debate abierto sobre la necesidad, o no, de retirar los paseos marítimos, del que se ha hecho eco este periódico.

Respecto a las ayudas para paliar los daños del temporal, el también responsable del Ministerio de Agenda 2030 apuntó que el Gobierno que preside Pedro Sánchez se ha comprometido a «agilizar los trámites» porque «la gente necesita las ayudas y no puede esperar mucho tiempo». En este aspecto, recordó que el decreto de emergencias del 2019 está abierto hasta el próximo mes de marzo».

Iglesias fue recibido por el alcalde de Oliva, David González, y, acompañado por Ione Belarra, secretaria de estado de Agenda 2030, Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo del Consell y su jefe de gabinete, el exJemad Julio Rodríguez, además de otros concejales locales.

Estudiar cada caso

En Oliva, Iglesias se encontró con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien, respecto a la cuestión de los paseos marítimos, de la que también se ha pronunciado la vicepresidenta Mónica Oltra apuntando que «no tiene sentido reconstruir» algunas de las zonas dañadas, señaló que la Generalitat «respetará las posiciones que tomen aquellos que conocen la realidad».

Para Puig, «no se puede hablar de forma genérica de los paseos marítimos» porque «hay algunos que no tienen dificultad y otros que están dentro de la playa». Por ello, el presidente apostó por «estudiar cada caso concreto». En Dénia, al alcalde, Vicent Grimalt, entregó a Iglesias un dosier con las fotografías del desastre que ha causado el temporal.