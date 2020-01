"Desde hoy me declaro activista de la PAH. Gracias"

«Le he dicho a la PAH que cuente conmigo para acciones futuras. Quiero ayudar, como me han ayudado a mí. Estábamos desesperados y nos veíamos en la calle con 3 niños pequeños en un plazo de 15 días. Nadie sabe la agonía que se pasa. Yo sí la sé y no se lo deseo a nadie. Por eso quiero ayudar. Ahora respiramos por tres meses. No es la solución, pero no estamos hoy (por ayer) en la calle, que era nuestro miedo». Issam lo tiene claro: «No tengo palabras suficientes para agradecer el apoyo recibido. Gracias y mil gracias».