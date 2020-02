Por qué las palabras de Pedro Cavadas sobre el coronavirus generan confusión

En la pasada temporada 2018-2019, se registraron 6.300 muertes atribuibles a la gripe común en España. El coronavirus de Wuhan no es el más mortal de los que existen, de hecho, la tasa de letalidad se sitúa en un 2,3 %, por lo que es bastante baja en comparación con otras alertas sanitarias. El ébola, por ejemplo, se cobra la vida de más de la mitad de personas infectadas.



Entonces, ¿por qué hay tanta alarma con el coronavirus 2019-nCoV? Hay varios factores que explican la sensación de calma tensa que existe entorno a la evolución de la (mal) llamada neumonía de Wuhan. Al tratarse de un nuevo microorganismo, la sensación de inseguridad se ve incrementada en parte por el desconocimiento generalizado entre la ciudadanía del funcionamiento, expansión, efectos y letalidad de este tipo de virus.



Las imágenes de millones de ciudadanos chinos secuestrados en sus propias ciudades no ayudan a la calma, pese a la efectividad de la acción. El uso de trajes médicos especiales impacta mucho entre la ciudadanía y puede derivar en un alarmismo excesivo en los medios de comunicación que incremente la confusión y la desinformación.



Más allá de los efectos sociológicos, la alerta sanitaria internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud con motivo de la irrupción del coronavirus ha aumentado la sensación de inseguridad. Sin embargo, esta medida no se activó por la existencia de un riesgo alto para la salud en los países con sistemas sanitarios desarrollados y modernos (como los norteamericanos, europeos o de algunos puntos de Asia), sino para poder derivar más recursos humanos y materiales a la contención de la pandemia y así prevenir el impacto que el 2019-nCoV podría tener en países menos desarrollados en los que, con un sistema sanitario deficitario o inexistente, el virus podría diezmar la población sin control.



Así, las medidas de aislamiento y cuarentena que se están aplicando en todos los países a los afectados por el coronavirus de Wuhan (o a cualquier persona que presente sospechas de infección) resultan imprescindibles para la contención de la expansión por todo el planeta.





??VÍDEO| El doctor Pedro Cavadas sostiene sobre el coronavirus "Esto no va en broma" ?#ESP30E



? https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/JaEwHxuabg — Espejo Público (@EspejoPublico) January 30, 2020

En medio de la epidemia, la aparición de informaciones poco claras u opiniones se convierten en un generador de bulos imparables en redes sociales. En las últimas horas,que se ha viralizado en internet.El prestigioso médico valenciano comentó en el programa Espejo Público su opinión sobre las informaciones que llegan desde China. Cavadas aseguró en el espacio que presenta Susanna Griso:. En opinión del valenciano, que ha recibido críticas en redes sociales y no ha sido bien recibida en los círculos médicos consultados por este diario, "no hace falta ser muy listo para ver que serán como 10 o 100 veces más que el número de muertos que reconocen". Sobre la rapidez con la que se trabaja en la construcción de un hospital para la atención de los afectados,ni es "un truco para vender mascarillas".y que, pese a las más que presumibles buenas intenciones del doctor, sus declaraciones pueden llevar a ideas erróneas sobre la pandemia. En este caso, Cavadas no parece la voz médica indicada para consultar sobre el coronavirus.El llamado 'doctor Milagro' es un refente en el ámbito de la cirugía, pero no dentro de los ámbitos médicos que tienen conocimiento sobre el 2019-nCoV. Lo correcto seríaasí como en profesionales expertos en salud pública, enfermedades infecciosas, neumólogos o internistas e intensivistas.