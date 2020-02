Casi la mitad de los titulados de FP Dual encuentra trabajo en un año

Los datos dicen que casi la mitad de los titulados de Formación Profesional Dual encuentra trabajo relacionado con sus estudios en menos de un año desde que dejó las clases, una tasa de éxito que llega al 100 % en algunas familias profesionales de alta demanda por parte de las empresas. Además, uno de cada cinco titulados es contratado en la empresa en la que realizó la formación.

La Conselleria de Educación considera que los resultados son positivos, pero su objetivo es pasar del 3 % del alumnado que apuesta por esta modalidad en la actualidad al 12 % en los próximos cursos y al 18 % antes del final de la legislatura. De hecho, la conselleria ha realizado en los últimos meses las jornadas «Difon FP», «Reprogramación de la FP Dual» y «El abecé de la FP Dual» para promocionar esta modalidad, que se diferencia de los grados medios y superiores convencionales porque la empresa gana peso en la formación del alumnado.

Así, en lugar de las 400 horas de Formación en Centros de Trabajo (FCT), los estudiantes que se matriculan en FP Dual tienen entre 532 y 600 horas de prácticas y no deben esperar hasta el final de sus estudios para realizarlas, ya que se compaginan con las clases. Un gran esfuerzo y una inmersión laboral que, según los datos, se ve recompensada cuando acceden al mercado de trabajo.

Actualmente son unas 1.460 empresas las que acogen estudiantes, mediante un contrato de formación o beca. El mayor número de convenios los concentran la familia de Administración, y Gestión (217), Sanidad y Servicios Socioculturales y a la comunidad (212).

No obstante, el problema del aprendizaje de los estudiantes sigue siendo la remuneración, como también ocurre con los universitarios. Este curso, según fuentes consultadas por este periódico, la Conselleria de Educación ha indicado que las empresas que accedan a acoger alumnado de FP Dual deben remunerarles, aunque no ha establecido una cantidad mínima. Así, se quieren evitar situaciones como las del curso pasado, en el que el 61 % de los estudiantes no recibía ninguna compensación. El resto, o bien tenía un contrato laboral (el 14 % de los casos) o la ayuda económica de una beca (el 19 %).

Las fuentes consultadas explican que el alumnado necesita un sueldo, aunque sea pequeño, «para desplazarse, por ejemplo» y que trabajar no les cueste dinero. No obstante, aseguran que a los centros, a los tutores de prácticas y a los departamentos les «cuesta mucho encontrar empresas de Dual que quieran pagar, son muy pocas las dispuestas a hacerlo, sobre todo en el sector productivo». «Hay que hacer muchos esfuerzos y visitas para convencer», lamentan. Uno de los motivos es que muchas «son pymes o gestionadas por pequeños profesionales», detallan, y que la burocracia no es sencilla.

Experiencias con nombre propio

Más de 2.400 estudiantes valencianos apuestan por estos estudios, con el convencimiento de que, cursándolos, tienen un pie en la profesión de sus sueños. Dos de ellos son Francisco Marqués (26 años) y Juan Chamón (31 años), que cursan 2º de Emergencias Sanitarias en el CIPFP Ciutat de l'Aprenent de València. A Francisco, la vocación le viene de casa, ya que su madre es enfermera. «Me entró la curiosidad y siempre me ha llamado ayudar a la gente» , relata, y afirma que optó por la FP Dual por las empresas en las que podía hacer prácticas: «es un paso bastante importante en este sector y ya hemos podido meter cabeza, porque desde el principio estamos en contacto».

En el caso de Juan, él cursó anteriormente el ciclo formativo de Auxiliar de Enfermería y ha querido seguir aprendiendo en la rama sanitaria. «Salió la oportunidad de hacer FP Dual y está muy bien porque te metes ya en el mundo laboral antes de acabar el curso; es una forma de conseguir más experiencia y aprendes cuál es la salida laboral real», opina.

En su caso, ve la diferencia entre las dos modalidades de FP. «Siempre haces prácticas, pero en la FP normal debes esperar a las FCT para saber lo que es trabajar con pacientes, por ejemplo. La Dual es una oportunidad más para que nos den trabajo cuando salgamos», explica, aunque el profesorado recuerda que toda la Formación Profesional es cercana al mundo laboral.

Cuna de emprendedores

Además del trabajo por cuenta ajena, la FP Dual también es tierra de cultivo para que los jóvenes emprendedores se animen a desarrollar sus ideas. Un ejemplo real es el de Esther Carulla (32 años), que el curso pasado finalizó Patronaje industrial y moda, en el mismo centro de València. «Siempre me ha gustado coser y quería buscar otra salida profesional [también es protésica dental]. En Dual ves muchas cosas que no das en clase, porque ves como funciona realmente un taller de confección, cómo es trabajar a un año vista...», relata.

Para ella, esto fue determinante, porque Esther ultima la apertura de su taller de confección, en el que creará ropa infantil. «En clase estudiamos mucho de mujer y caballero y yo hice la Dual en una empresa con firma de moda infantil (Globotex), por lo que me especialicé en lo que me gustaba y adquirí herramientas para sacar mi propia marca (Puntaetés). Fue muy enriquecedor porque no es solo la teoría, es poner en práctica todo y lo que no da tiempo en clase», detalla.

Eso sí, la joven avisa de que la Dual es «intensa». «Iba por las mañanas a la empresa y por la tarde a clase y, en casa, hay que hacer ejercicios, trabajos, estudiar para los exámenes... es complicado porque es mucho esfuerzo, pero la Dual es el complemento perfecto entre lo que puedes aprender en una empresa y en el instituto; un combo y un añadido para ampliar conocimientos», defiende convencida. «Yo sí lo recomiendo, pero hay que tener ganas, porque es desde que te levantas hasta que te acuestas, y así hasta final de curso», advierte.