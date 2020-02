La 'cara B' del cáncer: pacientes con problemas sociales y económicos

El 60 % de los pacientes oncológicos valencianos precisa atención social y el 78 % psicooncológica por el impacto a nivel económico y laboral que sufren a consecuencia de su dolencia, una "cara B" del cáncer que puede plantear problemas tan graves como la propia enfermedad.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes Antonio Llombart, vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Valencia, asociación a la que mayoritariamente acuden a pedir atención social mujeres de entre 50 y 70 años de edad y afectadas por cáncer de mama.

"Los hombres somos más reacios a pedir ayuda, somos más vergonzosos, no reconocemos nuestras debilidades", ha señalado Llombart.

Por su parte, la gerente de AECC de Valencia, Helena Alloza, ha explicado que tres de cada cinco pacientes oncológicos valencianos (el 60 %) requiere atención social, y solo durante el pasado año creció un 45 % este apoyo, pasando de 996 a 1.444 atenciones.

Lidiar con la falta de ingresos y recursos tras perder su trabajo, la incapacidad para asumir un empleo que implique sobreesfuerzo o la imposibilidad de volver a trabajar después del tratamiento son algunos de los problemas a los que se enfrentan los pacientes oncológicos.

Esto puede llevarles a tener necesidades como un servicio de alojamiento al cambiar de lugar de residencia para recibir el tratamiento, ayudas para el transporte o para mantenerse o poder asumir el pago de su vivienda, o para adquirir material ortoprotésico. En este último aspecto, Alloza ha explicado que uno de los productos demandados son las pelucas y, por ello, recogen las que ya estén usadas para limpiarlas y que puedan ser reutilizadas por otras afectadas.



Ayuda psicooncológica

También ha indicado que para un 44,7 % de los afectados por cáncer los problemas personales y familiares son la principal preocupación, y tres de cada cuatro pacientes (el 78 %) requieren atención psicooncológica para afrontar la enfermedad, a pesar de que el 48 % de los hospitales públicos a nivel nacional no ofrece este servicio especializado.

Según Llombart, la administración es "extraordinariamente deficitaria" en aspectos como la ayuda psicológica en los hospitales, un servicio que ofrece en la mayoría de centros la propia AECC, aunque asegura que el esfuerzo de la asociación "tiene un límite y no podemos sustituir a la administración en un problema tan serio como este".

Con motivo de la celebración este martes del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer se ha impulsado la campaña #llámalocáncer, con la que se anima a las personas afectadas por algún tumor a que cuenten su experiencia y su situación.

"Detrás de cada enfermo hay un problema familiar, social o laboral y la sociedad no está concienciada, no se da cuenta de ello, y es muy grave", ha destacado Antonio Llombart, quien ha añadido que curarse "es el principio de un largo calvario que se oculta por no da la cara B, pero existe".

A su juicio "se debe implicar a la gente porque la cara B del cáncer se puede vencer como la cara A, que es curar la enfermedad", ha destacado.



300.000 casos nuevos cada año

Según Llombart, la cifra de afectados por algún tipo de cáncer sigue siendo "muy preocupante" ya que cada año hay en España cerca de 300.000 nuevos casos de cáncer, unos 30.000 de ellos en la Comunitat Valenciana.

"Estamos preocupados por el coronavirus, y esperemos que no se transforme en pandemia, pero se controlará en unos meses y los casos de cáncer seguirán produciéndose", ha indicado Llombart, quien ha abogado por tener una "visión real" de lo que supone el problema sanitario del cáncer.