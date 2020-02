La Federación de Caza defiende al colectivo: "Los cazadores queremos a nuestros perros"

El presidente de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Raúl Esteban Cano, ha defendido al colectivo, tras la manifestación de la plataforma 'No a la caza' de este domingo. "Los cazadores queremos a nuestros perros y lo demostramos día tras día", ha apuntado, al tiempo que ha lamentado las "falsas acusaciones" contra ellos. La Federación ha expresado su condena a "todo tipo de abandono y violencia hacia los perros" y ha hecho hincapié en que "el abandono no está relacionado exclusivamente con nuestra actividad".

"No se puede permitir que año tras año los animalistas radicales mientan a la opinión pública con datos falsos, sin contrarrestar la información y acusando siempre a los cazadores como culpables del abandono de perros", ha apuntado.

Raúl Esteban Cano sostiene que las cifras del Seprona de 2018 "confirman que cerca del 70% de los perros abandonados no corresponden a perros de caza" y que el informe Affinity 2019, un estudio sobre el abandono, adopción y pérdida de perros y gatos en España refleja que el 12,6% de los perros abandonados son de razas de caza.

No obstante, según el presidente de la entidad, esto "no quiere decir que sean propiedad de cazadores" y ha añadido que el 87,4% restante de los abandonos "corresponde a otras razas no relacionadas con el ámbito cinegético".

"¿Qué sentido tiene que los cazadores abandonen a sus perros al final de la temporada como se está diciendo en tantos medios?", se ha preguntado, y ha recalcado que los animales "no son sólo nuestros compañeros, en ellos invertimos muchos recursos y mucho tiempo". Así, ha insistido en que son "los primeros que cuidamos de nuestros perros".