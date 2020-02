Consistorios y centros se unirán contra el absentismo escolar

La Conselleria de Educación ha elaborado un protocolo para luchar contra el absentismo escolar, que «profundiza en la coordinación del trabajo y la colaboración» entre la administración, los centros educativos y los ayuntamientos, «no solo en el momento de intervenir ante este problema social, sino también en la prevención y en la evaluación y mejora de los procedimientos de actuación».

Disminuir el absentismo escolar y reducir el abandono prematuro de las aulas es una de las líneas estratégicas de esta legislatura. En este sentido, el conseller de Educación, Vicent Marzà, subrayó ayer que «erradicar el absentismo escolar es clave para prevenir la exclusión social y garantizar una inserción social y laboral futura». «Es un problema social que deriva de la interacción de diferentes dimensiones más allá del ámbito educativo y es por ello que hay que avanzar en la construcción de un marco protector global y comunitario que unifique criterios y que se pueda integrar en los programas de absentismo de cada municipio y territorio».

Así, todas las actuaciones sobre absentismo escolar -que se considera la falta de asistencia no justificada, ocasional, frecuente o total, desde Primaria hasta ESO y FP Básica- están estructuradas en este protocolo desde el ámbito educativo, pero van dirigidas también al ámbito local mediante los consejos escolares municipales.

El protocolo, que se pondrá en funcionamiento para el curso 2020-21, marca una escala de tres niveles de absentismo, de menor a mayor gravedad: se considera absentismo leve cuando un alumno o alumna presenta entre un 15 % y un 25 % de faltas no justificadas, mensualmente. Esta situación determina el inicio del procedimiento de intervención sobre la situación de absentismo en el centro educativo; mientra que los casos graves (entre un 25 % y un 50 % de faltas no justificadas, mensualmente) y crónicos (a partir de un 50 % de faltas no justificadas) se abordarán conjuntamente por los centros y el Consejo Escolar Municipal.

El objetivo del nuevo documento es conseguir la «plena escolarización». Asimismo, el protocolo refuerza la actuación conjunta entre los centros educativos -que deben realizar estadísticas- y los servicios sociales municipales a la hora de realizar las intervenciones.