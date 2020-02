"Estudiaremos el recurso y si se ha producido un error lo subsanaremos"

«La resolución de las peticiones de renta parten de los servicios sociales municipales, pero desde la Vicepresidencia se ha dado la instrucción para que las direcciones territoriales revisen las desestimatorias por si hubiese habido un error en la tramitación». Esa es la respuesta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre la posible denegación de solicitudes si el usuario, durante el tiempo de tramitación, ha estado trabajando algún tiempo.

Sobre el caso concreto de Antonio González Vargas y su familia, las mismas fuentes aseguran que «se estudiará el recurso y en el caso de que se haya producido un error se le reconocerá el derecho desde el momento en que lo solicitó».

La situación de Antonio, sin embargo, precisa rapidez porque a la falta de ingresos se suma un problema en la vivienda que estallará el 20 de mayo ya que su familia se beneficia de la moratoria concedida por el Gobierno en 2013 y que permitió paralizar los lanzamientos hipotecarios de personas en situación de vulnerabilidad.

Así, Antonio se quedó sin vivienda en propiedad y firmó un alquiler social por poco mas de 80 euros que ha pagado hasta que en septiembre de 2019 el banco dejó de girarle los recibos. «Llamaba a un 902 que era muy caro y nadie me daba soluciones. Así que desde una entidad me dijeron que enviara unos correos electrónicos y así he conseguido pagar el recibo de enero, que es el único que me han pasado. Voy detrás de ellos desde septiembre», explica.