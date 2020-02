Ábalos anuncia un coordinador y un plan de choque para las Cercanías

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció ayer la creación de la figura del coordinador de Cercanías en la Comunitat Valenciana, la aplicación de un plan de choque y una auditoría como respuesta a los problemas que arrastra este servicio ferroviario que usan 15,8 millones de viajeros al año.

Aunque las Cercanías no han parado de perder usuarios en los últimos años al descender de los 25,4 millones en 2006 a los 15,5 millones de 2018. Las cancelaciones de trenes, la impuntualidad, la constante subida de precios y la falta de una integración tarifaria explican la pérdida de estos diez millones de usuarios. Una situación agravada por las inversiones testimoniales en Cercanías que han ido agravando la infraestructura ferroviaria.

El ministro admitió ayer la pésima situación del servicio de Cercanías, antes de inaugurar el «II Encuentro Transversal Observatorio 2030» del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en la feria Cevisama. A su juicio, el problema no es tanto de infraestructuras, aunque algunas obras como las del [tercer hilo del] corredor mediterráneo «han afectado», sino de «material rodante y personal que ha incidido en un cierto, no diré colapso, pero sí un momento crítico de falta de previsión o de no haber actuado con el tiempo que necesitamos» porque hacer un tren tarda dos años.

«Ese es el problema que nos hemos encontrado. Aun así el tema, con todos los inconvenientes, hay que afrontarlo» por lo que el plan de choque, la auditoría yla figura del coordinador de Cercanías se concretarán en la segunda comisión de seguimiento del plan de Cercanías con la Conselleria de Movilidad (desde 2018) que se celebrará el próximo 14 de febrero.

Ábalos admitió su «preocupación» por el servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana, «que no es un problema local sino generalizado en toda España». «El presidente Ximo Puig tiene razón cuando dice que en los últimos años ha habido una descapitalización muy importante en activos públicos que ha afectado al ferrocarril».

De hecho, recordó que «desde 2007 no se ha comprado un solo tren en toda España, lo que ha provocado un envejecimiento muy importante del material rodante que se está intentando solucionar». Por ejemplo, con las licitaciones por importe de 3.300 millones de euros para la construcción de nuevos, contratos cuyas adjudicaciones «comenzarán de manera inmediata para renovar el material». Respecto a la falta de personal Ábalos ha anunciado

El otro problema subrayado por el ministro, el de personal, se paliará con la convocatoria de la «mayor oferta de empleo público en Renfe en 30 años» además de la «contratación de personal hasta que finalice ese proceso».



Críticas al PP

Preguntado sobre si es necesaría la auditoría que realizará Ineco, ya que el Plan de Cercanías 2017-2025 ya incluía un detallado diagnóstico de las necesidades de inversión más urgentes, el ministro de Transportes replicó que «el PP hizo un plan en 2017 pero sin dotación presupuestaria», mientras que el PSOE fijó 300 millones de inversión para las Cercanías, por primera vez superiores a las de la alta velocidad, que no salieron adelante, lo que provocó las primeras elecciones de 2019.

«Muchos diputados valencianos que se quejan mucho de la falta de inversión, que correspondía a su propio Gobierno, tampoco tuvieron la voluntad de apoyar las inversiones en la Comunitat Valenciana», replicó. Por ello, añadió, que el nuevo presupuesto que apruebe el Gobierno central «sin duda, volverá a recoger esa partida».

Por último, interrogado por la propuesta debatida ayer en las Corts de que la Generalitat pida la transferencia de las Cercanías, Ábalos respondió que «a nadie le interesa una competencia si paralelamente no lleva la inversión correspondiente. El problema no es tanto de competencia sino de inversión».