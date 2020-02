El Botànic exige al Gobierno un mecanismo "urgente" para recuperar el IVA de 2017

Los partidos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem) han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez un mecanismo "urgente" para recuperar los fondos de la liquidación del IVA de 2017, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes, y han rechazado la vía judicial por la que han optado otros gobiernos autonómicos socialistas como el de Castilla-La Mancha o Aragón.

A la espera de las "medidas paliativas" que anunció la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, y de la comisión mixta de las Corts para fijar la posición valenciana en el CPFF, las tres patas del Consell han presentado este jueves una proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia en la que defienden que "es necesario y urgente encontrar cualquier mecanismo que permita al a Comunitat disponer de su parte correspondiente a la devolución del IVA".

PSPV, Compromís y Podem también "reafirman" así su alianza por un nuevo modelo de financiación autonómica, el reconocimiento de las inversiones "justas" para los valencianos y la compensación de la deuda histórica de la Comunitat, ante la oportunidad "a medio plazo" que abren los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, como han anunciado los portavoces -Manolo Mata, Fran Ferri y Naiara Davó- en los pasillos de las Corts.

Su objetivo es mostrar la posición del Botànic "inequívoca desde 2015". "Este modelo lo defenderemos hasta el final", ha garantizado el socialista, defendiendo que ahora es el momento para "ampliar la tarta" para las comunidades autónomas, máxime a las del Mediterráneo por la emergencia climática.

Sobre el IVA, Mata ha denunciado que "es dinero que fue robado con nocturnidad y alevosía por Cristóbal Montoro", exministro de Hacienda del PP. "Nuestra lucha es que el Presupuesto de 2020" lo recoja", ha defendido, "una lucha compartida: desde 2015, ni un paso atrás". "Si el PP quiere irse en caballito a Madrid, que se vaya; nuestro representante (en el CPFF) es Vicent Soler", conseller de Hacienda, ha enfatizado.



Muerte digna

Eso sí, el síndic del PSPV ha puntualizado que las medidas paliativas anunciadas por el Gobierno "son para afrontar una muerte digna". "Nos rebelamos contra eso", ha recalcado, y ha confiado en que las "fuerzas constitucionalistas" apoyen la postura del Botànic.

También ha prometido que el Consell "no va a dejar de prestar servicios por una macrocontabilidad nacional", destacando que el gasto social se mantiene en la media. "No es una cuestión ideológica", ha zanjado, puntualizando que es algo que enfrenta a los que están a favor de las autonomías y los que no.

Preguntado por la postura de presidentes socialistas como Emiliano García-Page (C-LM) o Javier Lambán (Aragón), Mata la ha valorado como "una estrategia equivocada, con todo el cariño y respeto", remarcando que la vía judicial "nunca se puede descartar". "Lo intentamos hace dos años y fracasamos", ha recordado, cuando ahora hay otras vías como "acelerar" el Presupuesto de 2020. "No es un problema de barones buenos o presidentes malos. Quien metió el rejonazo fue Montoro", ha ironizado.



"Renovamos los votos"

De Compromís, Ferri ha coincidido en que la propuesta conjunta "corrobora" lo que han hecho "cada vez que hay nuevo Gobierno en España". "Hemos renovado los votos de alguna manera", ha ilustrado, confiando en que "sea la última vez de la legislatura" y el ejecutivo de Sánchez cumpla los compromisos que acordó con el portavoz de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví.

La devolución del IVA, ha recordado, ya fue una petición que el Consell abordó en septiembre, por lo que ha criticado la falta de memoria del PP al porque "cuando gobernaba cambió la normativa". "Reclamamos esa devolución y que se haga con los mecanismos que toca", ha subrayado, "siempre y cuando el Estado no reforme la financiación, invierta lo que corresponde y solucione la deuda".

El síndic de Compromís ha defendido así "soluciones factibles e inmediatas" al IVA, la infrafinanciación y la deuda, algo que "en el Presupuesto de 2020 sería posible en pocos meses", con lo que ha rechazado la vía judicial porque "sería muy larga y no se sabe cómo acabaría". Ha confiado en que sea una postura mayoritaria en el CPFF por parte del resto de CC AA.

Y de Podem, su portavoz ha destacado que son "reivindicaciones de hace tiempo" para seguir con las políticas 'botánicas', una petición "necesaria pero que puede ser a medio plazo" en los PGE. Ha vuelto a recordar que el proyecto de Presupuestos de 2019 que no salió adelante aumentaba la inversión en un 60% y ha subrayado: "Ahora tenemos un gobierno que va en la misma sintonía y es oportuno ponernos en línea".



Oposición

Por parte de la oposición, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha urgido a que el CPFF aborde el IVA y ha retado al Consell a anunciar este viernes que recurren al Gobierno si no quieren que sea el PPCV quien lleve al Ejecutivo central a los tribunales, "por decencia, respeto y responsabilidad institucional" y como "una última oportunidad" al Botànic.

Ha prometido que estarán "muy atentos" a que las medidas paliativas no sean solo para Cataluña y ha exigido que "Montero cumpla la ley como no ha hecho con Alberto Núñez Feijóo -presidente de Galicia del PP- y no mienta como hizo con las entregas a cuenta". "La ley de financiación de las CCAA establece expresamente que el 50 % del IVA se transfiera", ha recalcado.

Bonig ha denunciado así que "todos los presidentes defienden a sus territorios menos Ximo Puig", 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, al que ha afeado su "ximoanuncio" de la comisión mixta para abordar la posición valenciana en el CPFF, algo que "es obligado y no es ninguna novedad". "Parece que no se entera después de cinco años", ha criticado.

También ha alertado sobre el "déficit desbocado" en la Comunitat --"1.488 millones, el 1,29% de nuestro PIB; el aprobado por el Estado es el 0,1% y no lo vamos a cumplir"_y ha exigido que "recorten privilegios Puig, Mónica Oltra -vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís_y Rubén Martínez Dalmau -vicepresidente segundo, de Podem_porque ahora son tres, con más de 300 enchufados cuando el PP de Alberto Fabra reestructuró el sector público".

En la misma línea, el diputado de Cs Tony Woodward ha reclamado al Consell que exija el pago del IVA y un calendario de plazos para la financiación, además de llamar a la "coherencia" de todos los grupos, criticando la propuesta del Botànic por no ser unitaria. "Si en un plazo de tres meses no se lleva a cabo, que se inicie la vía judicial o un contencioso", ha exigido.

De Vox, su síndica, Ana Vega, ha reiterado que "la Comunitat está en una situación crítica por el derroche en los chiringuitos". "Si Europa está diciendo que bajemos el gasto, no se entiende la contraposición entre el Gobierno y la Generalitat", ha advertido, y ha defendido "ir a la vía legal si hay que ir". Y ha descartado una posición unitaria: "Vox es Vox y hay que llevar la contraria".