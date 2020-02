La policía evita una avalancha en la conferencia de Pepe Mujica en Valencia

Como si de una estrella del rock se tratase, la conferencia que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, ha pronunciado este mediodía en València ha originado larguísimas colas y tumultos en los alrededores del Centre del Carme en València.

La calle del Museu y la plaza del Carme se han visto tomadas por cientos de personas para asistir a la charla titulada 'El futuro de los derechos humanos', que era de entrada libre. El poder de convocatoria del exmandatario ha sido tal que efectivos de la Policía Nacional han tenido que intervenir para disolver la aglomeración y evitar una avalancha de personas a las puertas del recinto de Cultura Contemporania.

"Me voy feliz porque he visto mucha gente joven aquí", confesaba Hilda, de 70 años, uruguaya y militante tupamara, que ha acudido a la convocatoria desde su casa, a 80 km de València. Pero ella, y con ella todos los asistentes consultados, lamentaron la mala organización. El público se quejaba, tanto dentro de las salas en las que se celebró la convocatoria, en la que abundaron las quejas por la mala sonoridad o la falta de sillas, como fuera de la misma.

De hecho, varios centenares de personas se quedaron finalmente a las puertas, agolpadas en la estrecha calle del Museu en la que se sitúa la sede cultural que ha acogido el acto, ante cierta alarma de la Policía, que tuvo que despejar a la multitud mientras que escuchaban palmas para que "salga Pepe" .



Las palabras de Mujica

El expresidente uruguayo José Alberto Mujica ha alertado de que la supervivencia de nuestra especie frente a un posible holocausto ecológico "no será un regalo de los dioses", sino que dependerá de nuestro compromiso por esa "maravilla alumbradora que se llama vida".

"Todos podemos hacer algo" por los derechos humanos y por cambiar los parámetros de una civilización que pone en riesgo la propia supervivencia de la vida, ha señalado este jueves el mandatario latinoamericano.

Pepe Mujica ha pronunciado esta mañana una conferencia en el Centro Cultural del Carme, después de recibir ayer el Premio Derechos Humanos 2019 del Colegio de Valenciano de Abogados y la Fundación para la Justicia.

"No podemos aceptar esa imagen de un mundo de dos velocidades, un mundo protegido por el Mediterráneo o por el Río Bravo frente a los del otro lado. Porque no va a ser así, porque en los próximos 50 años África será la mitad de la humanidad, y su desgracia será la de todos. O no se salva nadie o nos salvamos entre todos", ha pronunciado, con voz firme y tono alto que parecía dirigir una reprimenda contra "los que no saben para qué han nacido".

"Esta lucha es más global que la propia economía y nos debe comprometer. Porque es posible una humanidad mejor y un mundo equilibrado, pero solo si hay voluntad humana capaz de enderezar la dirección del barco", ha explicado ante un auditorio de personas de todas las edades.