Las Corts investigará el origen de los 48.000 millones de deuda valenciana

El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre la composición de la deuda pública de la Comunitat Valenciana, los efectos que ha tenido en ella la infrafinanciación, la corrupción y las negligencias administrativas, así como su interrelación con las políticas de austeridad.

Pese a que todos los grupos han dado luz verde a la propuesta, lanzada por Unides Podem, el PP ha advertido que no da un cheque en blanco y ha exigido que no se vete a ningún compareciente que puedan proponer.

Precisamente uno de los momentos más broncos del debate se ha producido cuando el diputado 'popular' Rubén Ibáñez ha explicado que el análisis no debería circunscribirse al pasado, a los gobiernos del PP, sino también al Botànic, y ha señalado que según la información que ha recabado este habría cargado a la deuda "noches de hotel de becarias de Presidencia en Morella, cuando el presidente no estaba allí", así como "viajes alegres de determinados miembros del gobierno valenciano que por media hora se iban a un congreso a México y se tiraban cinco días".

Según ha proseguido, también le parece "curioso que se pagaran gustos gastronómicos de casi todos los consellers de este gobierno" y "lo más llamativo es que con cargo a esa deuda se hayan pagado sobresueldos" a los miembros del Consell. Por ello, ha admitido que la comisión es "una oportunidad" para hablar de todo esto.

El socialista José Muñoz ha calificado de "muy osado, por olvidar el pasado", que el PP hable de sobresueldos y ha preguntado si había que recordar las "traductoras" de Emarsa. "¿Tres becarias pagadas, qué está diciendo? Dígalo", ha indicado el diputado, que ha apuntado que probablemente esas personas estén "para preparar seminarios o reuniones previas".

"No vamos a permitir que sea una comisión de investigación absurda que se pierda en cuestiones puramente partidistas, si quieren hablar de gustos gastronómicos, facturas de restaurantes, traductoras, sobresueldos no vamos a estar en eso", ha apuntado, pero los socialistas no estarán en "embarrar el debate político por los que no tienen credibilidad".

El 'popular' ha incidido en preguntar al Botànic si establecerán algún veto o si esta comisión va a tener letra pequeña, ya que están "acostumbrados" a ello. "Analicémoslo todo, no tengan ningún miedo, tendrán que desfilar aquellas personas que estén implicadas en esa deuda", ha incidido.

El PSPV ha replicado que es "sorprendente" que el PP hable de vetos en comisiones, recordando la primera sobre el accidente del metro, tras la que se iban a celebrar el resultado "con una mariscada", y ha incidido en que en esta comisión habrá que hablar de los millones de euros de deuda que dejó Emarsa, el aeropuerto de Castellón o Feria Valencia.

EL PP ASEGURA NO HABLAR "DE FAROL"

Rubén Ibáñez ha insistido en que no habla "de farol" y tiene información sobre ese viaje a Morella de tres días y también sobre los sobresueldos, y ha incidido en la necesidad de ver por qué la deuda ha aumentado en 7.800 millones con el Botànic, cuando con el PP lo hizo en algo más de 11.000. "Si siguieran a ese ritmo llegarían a los 23.000", les ha espetado, y "deberán desfilar uno a uno por esta comisión".

Más allá de este debate, Ferran Martínez (Unides Podem) ha apuntado que ellos no son de vetos, pero "tampoco de instrumentalizar las comisiones de investigación" ni de invitar "a personas que están fuera de lugar". El objetivo es que sea "ágil", cumpla objetivos y sea útil, y no que se "tergiverse y manipule", ha advertido.

Ha recordado que la deuda asciende a 48.000 millones de euros y que el factor determinante en ella es la infrafinanciación y ahora hay que "rendir cuentas con el pasado y poder garantizar nuestro futuro".

Desde Compromís, Aitana Mas ha recordado el "crecimiento vertiginoso" que experimentó en época del PP, aumentando incluso en tiempo de recortes, y ha señalado que ahora se podrá "sacar a la luz la composición de la deuda, tener clara su estructura y saber cuál es la parte ilegítima y cuál la generada en los años de corrupción".

José Muñoz ha ahondado en este punto asegurando que "la mala gestión del PP" ha contribuido a su aumento, en momentos "de Fórmula 1 y visita del Papa".

El diputado de Ciudadanos Tony Woodward ha mostrado su respaldo pero ha pedido también un control serio de los presupuestos y reivindicar una financiación justa "con estudios objetivos, alejados de sectarismos".

Ana María Cerdán (Vox) ha cuestionado las prioridades de gasto del actual Consell y ha afirmado que espera que se pueda saber con esta comisión "si al problema de la infrafinanciación acompaña uno de gestión nefasta" y poder eliminar gastos superfluos, entre ellos "los parlamentos autonómicos".

