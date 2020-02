El 81 % de los jóvenes no se puede independizar antes de la treintena

El tema de la vivienda es uno de los más importantes quebraderos de cabeza de los jóvenes. Solo uno de cada cinco se pueden emancipar (el 19 %), una cifra ligeramente superior a la media estatal, del 18,6 %. Si se mira por sexos, entre las mujeres han tomado la decisión una de cada cinco (24,2 %) frente al 14,1 % de los hombres. Esto se debe a que ellas optan más por compartir, mientras que ellos valoran vivir en solitario, aunque más tarde.

El dato de emancipación es el peor desde 2002, advierten, y recuerdan que la situación empeoró con la crisis y, más de una década después, aún no ha mejorado. De hecho, el precio del alquiler subió un 7,25 % en 2019.

La envergadura del problema de los jóvenes con la vivienda se entiende cuando se constata, como revela el observatorio, que el alquiler se lleva el 71,7 % del salario -a lo que habría que sumar gastos e imprevistos-, a pesar de que no es recomendable que esl desembolso represente más del 30 % de los ingresos, como recuerdan desde el Consejo de la Juventud de España y el Banco de España. Pero es que eso no lo consiguen ni a quienes no les queda más opción que compartir piso. En este caso, destinan el 26,8 % de sus ingresos en Castelló y el 33 % en València y Alicante, mientras que los pocos que tienen hipoteca (el 16 %) invierten en ella el 52,7 %.

Así, Pilar Blasco, presidenta del Consell Valencià de la Joventut, resume que contar con un trabajo «tampoco garantiza poder asumir el coste de una vivienda o de un alquiler en solitario», más aún si los contratos son temporales, ya que «no puedes emanciparte sin seguridad». «Hay que elegir quedarse en casa con la familia y retrasar el proyecto vital; dar el paso e irse y no hacer nada más; o compartir hasta los 35 o 40 años», apunta Manuel Ramos, presidente del Consejo de la Juventud de España.