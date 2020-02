La Universitat reivindica el papel de la mujer en la Ciencia

La Universitat de València (UV) ha organizado conferencias, mesas redondas, una masterclass, proyecciones de documentales o charlas en institutos con motivo del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, que tiene lugar el 11 de febrero.

En concreto, entre el 11 y el 14 de febrero tendrá lugar el ciclo Mujeres y Ciencia en el Botánico, que contará con diferentes actos divulgativos. Cuatro investigadoras pronunciarán las conferencias Mamá, quiero ser botánica (Ana Juan) y El síndrome de Rett, una enfermedad femenina poco frecuente (Carmen Agustí), las dos el martes a partir de las 19 horas. Por su parte, el miércoles a la misma hora, Dolors Corella y María Asunción Menargues expondrán sus investigaciones en las charlas La mujer en la alimentación personalizada' y 'Ciencia en acción para las escuelas del siglo XXI, respectivamente.

El jueves, a las 19 horas, está prevista una mesa redonda en el Auditorio Joan Plaça bajo el título La brecha de género en la ciencia. Participarán Pas García Martínez, catedrática de Óptica; Carla Sanchis, profesora de Psicobiologia; Mònica Bolufer, catedrática de Historia Moderna, y Anna Mateu, jefa de redacción de Métode, revista que participa en la coordinación de esta mesa que será moderada por la periodista Kristin Suleng.

El viernes se cerrará el ciclo Mujeres y ciencia en el botánico con la proyección del documental 'Symbiotic earth: How Lynn Margulis rocked the boat and started a scientific revolution', con un coloquio posterior.

En el marco de la Tercera Jornada de Mujeres en Neurociència, en el Salón de Grados de la Facultad de Farmacia, el martes, a partir las 12 horas, las neurocientíficas Marta Miquel Salgado-Araujo, Sacri R. Ferrón, Ana Belén Espinosa, Ana Domingo Muelas y Candela Machuca Arellano llevarán a cabo varias conferencias. Simultáneamente, investigadoras de la UV y de la Universitat Jaume I ofrecerán otras conferencias en el campus de la universidad castellonense.

Por su parte, el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la UV ha preparado unas charlas para varios centros de educación secundaria de la provincia de Valencia. El equipo Girls4STEM también ha querido participar en la iniciativa de este día mediante la divulgación y el fomento de la presencia de las mujeres en el ámbito STEM (Science, Technology, Engineering and Methematics). Han organizado charlas y talleres en centros educativos.

El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto de la UV y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), también conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ha programado ponencias en institutos de la Comunitat.

Además, el lunes se realizará una masterclass de física de partículas para chicas de tercer y cuarto de ESO a partir de las 9.30 horas, en la que las participantes estudiarán el bosón Z y el famoso bosón de Higgs con datos reales del experimento ATLAS. El Instituto de Ciencia de los Materiales (ICMUV) organizará el martes un seminario/taller sobre la visibilización de la mujer en la investigación.