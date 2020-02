Costa sitúa el segundo canal de À Punt en 2022 y busca otro perfil en Informativos

La propuesta de cronograma esbozada por el candidato ungido para tomar las riendas de À Punt comienza en marzo con la convocatoria de las bolsas para elegir al equipo de cuatro altos directivos de los que se rodeará Alfred Costa y termina en 2023, con el inicio de las emisiones regulares del segundo canal de TDT de la radiotelevisión pública valenciana, cuya fase de pruebas se señala en el proyecto para el 9 de octubre de 2022.

Esta medida está contemplada en la ley de creación, pero la actual directora, Empar Marco, no ha podido materializarla dentro de los plazos previstos por las dificultades presupuestarias y de planificación. El proceso planteado por Costa comenzaría con la puesta en marcha de una programación alternativa de contenidos transmedia en la web que, más tarde, mutaría también a la televisión. El segundo canal debería contar con una oferta de contenido no tan generalista, más tematizado, con información y programas culturales y sociales que den presencia al patrimonio cultural, histórico, artístico, musical y festivo de la C. Valenciana. Un proceso similar se llevaría a cabo en la radio y también se pondría en funcionamiento un canal internacional. Si los grandes condicionantes que arrastra la entidad no lo impiden.

De los cuatro puestos directivos cuyo nombramiento y cese corresponde a la dirección general, dos están vacantes (el de Comunicación, Publicidad y Marketing y el de Explotación e Ingeniería) y otros dos fueron designados a propuesta de Empar Marco en 2017. Al frente de los Informativos, donde actualmente está Remei Blasco, el proyecto de Costa busca un nuevo perfil con una dilatada experiencia en redacciones digitales televisivas y radiofónicas que se seleccionará mediante una convocatoria pública. La dirección de Contenidos y Programación -cargo al que Costa fía el relanzamiento de la marca- está ocupada por César Martí, un profesional cercano al futuro director que, en cambio, podría tener opciones de continuar en el organigrama, según las fuentes consultadas.



Motivación y confianza

Costa -que aún ha de ser ratificado el martes en las Corts- quiere recuperar el «clima de motivación y confianza» entre la plantilla echando mano de cargos con experiencia en gestión de equipos. Su organigrama «austero y multidisciplinar» incorpora un jefe de gabinete y una figura de control económico para poner orden en la gestión financiera.

El resto de puestos de responsabilidad en la cadena fueron ocupados mediante bolsas de empleo temporal, aunque la distancia que separa a Costa de Marco induce a pensar que éste tratará de abordar cambios en aquellos lugares ocupados por personal de la estricta confianza de la directora saliente, como Esperança Camps, Albert Vicent, José Sorrentino, Elena Vilanova o Anna Peña. En materia de personal, Costa ve carencias graves de técnicos de informativos y considera urgente disponer de equipos de rápida reacción en exteriores para aumentar la presencia en la calle, así como externalizar las asistencias para atender eventos.