Los usuarios de Metrovalencia realizan una media de más de ocho viajes a la semana

El número medio de desplazamientos que las personas usuarias de Metrovalencia realizaron a la semana se ha situado en 2019 en 8,48 viajes, según se desprende del último Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) 2019.

El estudio es el resultado de efectuar 3.021 entrevistas con un error estadístico para los datos globales del +1,78% para un intervalo de confianza del 95,5% entre los personas mayores de 15 años de metro y tranvía, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Los datos revelan que el 38,7 por ciento de los y las clientes realizó diez viajes semanales; el 21% hasta cuatro viajes; el 17% de cinco a nueve desplazamientos; el 14,3% entre 11 y 19 viajes; el 4,1% lo ha hecho 20 o más veces y el 4,1% incide que no ha viajado en la última semana.

En cuanto a la frecuencia de uso, el 65,3% recalca que utilizan el metro y/o tranvía de lunes a viernes; el 20% dos o tres veces; el 6,8% cada quince días; el 6,6% un día a la semana y el 1,3% una vez, esporádicamente.

Asimismo, el 44,3% de las personas entrevistadas declara que prefiere desplazarse en metro o tranvía frente a otras opciones de transporte, tanto públicas como privadas.

Un 24,3% admite que no puede aparcar su vehículo particular en el lugar de destino; el 42,5% no tiene un medio privado para desplazarse o que el 16,1% no dispone en su zona de medio público para moverse hasta su destino. El porcentaje de persona usuaria "obligada" alcanza el 64,6% y el "no obligado" el 35,4% restante.

La encuesta constata que el 30,8% de los y las clientes viajó con mayor asiduidad que en el ejercicio anterior, mientras que el 58,3% lo hizo con la misma y el 10,8% un menor número de veces.

Entre las personas que afirman realizar una mayor frecuencia de movimientos por la red, el 57,4% declara que la razón de ello es porque tiene que desplazarse este año más veces; el 38,6% por ciento señala que el trayecto que ahora necesita encaja mejor con el metro o tranvía; el 2,9% asevera que en la actualidad le "gusta" más viajar en metro o tranvía; el 2,9% puntualiza que tiene un lugar de residencia diferente; el 1,4% argumenta cuestiones económicas para hacerlo; y otro 1% reconoce que ahora no dispone de otro medio privado para desplazarse.