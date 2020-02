El PP pide a Puig que deje de poner "palos en la rueda" a los comercios

El portavoz de Industria y Comercio del Grupo Popular en Les Corts, Felipe Carrasco, ha pedido a Puig que "deje de poner palos en la rueda" de los comercios a través de su conseller de Economía Rafael Climent.

El portavoz popular ha criticado que el conseller de Economía plantee una nueva Ley de comercio "que no hace más que poner más trabas sin contar con las asociaciones de comerciantes y, mientras, el president de la Generalitat no hace nada".

Carrasco ha señalado que "no se puede aprobar una ley sin escuchar a nadie, sin ningún consenso y contando con la oposición frontal de los agentes económicos implicados. Le urgimos al conseller a que se siente con el sector y consensue las medidas".

El portavoz popular ha manifestado que "venimos avisando hace tiempo que las medidas que se están adoptando desde el Botànic solo generan más paro y cierre de empresas, pero Puig mira hacia otra parte como si no fuera con él. La solución no es poner más impuestos, subidas fiscales, encarecer la contratación y aprobar más trabas burocráticas como vienen haciendo. Es necesario sentarse para buscar lo mejor y más beneficioso para los valencianos. No se puede gobernar de espaldas a los intereses del comercio, dar la espalda al sector".

Para Felipe Carrasco, "mientras el comercio se dedica a invertir e intentar mejorar su competitividad, el conseller Climent le mete un palo en la rueda para frenarlos. Todo son trabas y problemas para invertir en la Comunitat. Es increíble. Están consiguiendo ahuyentar la llegada de nuevos inversores a nuestra tierra por un falso ecologismo que, bajo la excusa de la sostenibilidad, se dedican a vetar cualquier iniciativa que no sea del agrado de Compromís aunque cumpla con todos los requisitos medioambientales exigidos".

Felipe Carrasco ha indicado que "el PP ha tendido la mano al empresariado para que, ante la falta de colaboración de Climent, puedan exponer sus necesidades y propuestas en les Corts".

Por último, Carrasco ha manifestado que la norma que próximamente se debatirá en les Corts "es confusa e improvisada, va a provocar más burocracia, más control, menos libertad y va a paralizar reformas, ampliaciones o nuevas aperturas de supermercados al incorporar los 120.000 metros de limitación para aperturas de centros comerciales como Intu Mediterráneo"..